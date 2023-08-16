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Стиль жизни

Натали Портман посетила мероприятие без обручального кольца (фото)

Натали Портман, Натали Портман развод, Натали Портман Бенджамин Мильпье, обручальное кольцо, гендерное равенство
Фото: Getty Images | Натали Портман

Знаменитость не комментирует новости о ее разводе с Бенджамином Мильпье, однако вышла на публику без своего обручального кольца.

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42-летняя американская актриса Натали Портман посетила мероприятие по вопросам гендерного равенства в Окленде, Новая Зеландия. Об этом звезда "Черного лебедя" сообщила в своем Instagram.

"Для меня честь выступать вместе с моими героинями вчера вечером", — подписала обладательница "Оскара" карусель снимков.

Знаменитость израильского происхождения пообщалась с бывшим премьер-министром Джасиндой Ардерн, генеральным секретарем ФИФА Фатмой Самоурой и Руби Туи.

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Натали Портман в Окленде

Во время обсуждения Туи похвалила Портман как соучредительницу футбольного клуба Angel City, команды Национальной женской футбольной лиги в Лос-Анджелесе. А также за то, что актриса покинула "зону комфорта", чтобы помочь развивать женский спорт.

На публике Портман появилась в фиолетовом платье на пуговицах. Впрочем, обручального кольца актрисы на руке не было. Это произошло на фоне новостей о вероятном разводе Натали и танцора Бенджамина Мильпье после 11 лет брака. От звездного союза подрастают двое детей.

Как известно, мужчина изменил своей возлюбленной с 25-летней эко-активисткой.

Натали Портман и Бенджамин Мильпье Fullscreen
Натали Портман и Бенджамин Мильпье
Фото: Getty Images

Напомним, Натали Портман сходила на пилатес в Сиднее.

Также Фокус писал о реакции близких звезды на ее вероятный развод.