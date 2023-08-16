Наталі Портман відвідала захід без обручки (фото)

Знаменитість не коментує новин про її розлучення з Бенджаміном Мільпʼє, проте вийшла на публіку без своєї обручки.

Related video

42-річна американська акторка Наталі Портман відвідала захід з питань гендерної рівності в Окленді, Нова Зеландія. Про це зірка "Чорного лебедя" повідомила у своєму Instagram.

"Для мене честь виступати разом із моїми героями вчора ввечері", — підписала володарка "Оскара" карусель знімків.

Знаменитість ізраїльського походження поспілкуватися з колишньою прем’єр-міністеркою Джасіндою Ардерн, генеральною секретаркою ФІФА Фатмою Самоурою та Рубі Туї.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Наталі Портман в Окленді

Під час обговорення Туї похвалила Портман за співзасновницю футбольного клубу Angel City, команди Національної жіночої футбольної ліги в Лос-Анджелесі. А також за те, що акторка покинула "зону комфорту", щоб допомогти розвивати жіночий спорт.

На публіці Портман зʼявилася у фіолетовій сукні на ґудзиках. Втім, обручки акторки на руці не було. Це сталося на фоні новин про ймовірне розлучення Наталі та танцюриста Бенджаміна Мільпʼє після 11 років шлюбу. Від зіркового союзу підростають двоє дітей.

Як відомо, чоловік зрадив свою кохану з 25-річною екоактивісткою.

Наталі Портман та Бенджамін Мільпʼє Фото: Getty Images

Нагадаємо, Наталі Портман сходила на пілатес у Сіднеї.

Також Фокус писав про реакцію близьких зірки на її ймовірне розлучення.