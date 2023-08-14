Наталі Портман вирушила на пілатес у найпрестижнішу студію Сіднея

Пілатес допомагає акторці привести в норму не тільки тіло, а й емоції, оскільки зрада чоловіка боляче вдарила по ній. Зараз Наталі вирішує подальшу долю свого шлюбу.

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42-річна Наталі Портман, яка розлучилася з чоловіком Бенджаміном Мільп'є після 11 років шлюбу, вирішила зцілити душу і тіло за допомогою пілатесу. Знаменитість була помічена на тренуванні в ексклюзивній студії Bondi Pilates у Сіднеї, де зараз відпочиває, пише Daily Mail.

Body By Berner люблять багаті та знамениті, оскільки серед клієнтів — британська співачка Ріта Ора, модель Ерін Голланд, модель OnlyFans Інді Тью та її колишній коханий Воррен Гінзберг. Крім того, тут часто можна зустріти місцевих впливових осіб.

Наталі давно має ніжну любов до пілатесу, тому всі останні тижні, що вона в Австралії, актриса приділяє тренуванням підвищену увагу.

За словами джерел, на сеансі Наталі поводилася стримано і без жодної зірковості, а на її пальці не було обручки.

Американська акторка прилетіла до Сіднея, щоб підтримати футбольний клуб Angel City, національну жіночу футбольну лігу, що базується в Лос-Анджелесі, співзасновницею якої вона є.

Знаменитість уже встигла відвідати саміт у легендарному оперному театрі Сіднея.

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Буря в раю

Про проблеми у, здавалося б, ідеальному шлюбі Бенджаміна і Наталі, заговорили в червні цього року. Першими про те, що у французького танцюриста і хореографа був роман із молодою жінкою — кліматичною активісткою на ім'я Камілла Етьєн, написали у виданні Voici.

Пізніше ресурс Page Six повідомив, що актриса дізналася про зраду свого чоловіка ще на початку березня, і що пара розлучилася, так і не знайшовши вирішення проблеми.

Портман, уродженка Єрусалима, Ізраїль, і Мільп'є з Бордо, Франція, виховують двох дітей: сина Алефа, якому 14 червня виповнилося 12 років, і шестирічну доньку Амалію.

Наразі вони офіційно ще не розірвали свій шлюб, проте, за словами джерел, Наталі ненавидить чоловіка через те, що через його зради почувається безсилою.

Раніше Фокус писав, що Портман під час прогулянки з чоловіком плакала .