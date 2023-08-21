Наталі Портман зʼявилася на публіці з чоловіком (фото)

Зіркова пара із сином Алефом відвідала футбольний матч у Сіднеї.

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42-річну американську акторку Наталі Портман помітили на публіці з чоловіком на фоні чуток про їхнє розлучення. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Чорний лебідь" і танцюрист Бенджамін Мільп'є возз'єдналися на фіналі Чемпіонату світу з футболу серед жінок у неділю, 20 серпня 2023. Пару помітили на трибунах Stadium Australia в Сіднеї з їхнім 12-річним сином Алефом.

Наталі Портман виглядала пригніченою, спостерігаючи, як англійські "Левиці" протистоять іспанським "Ла Рохас".

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Акторка ізраїльського походження створила стильний повсякденний образ для виходу в світ, одягнувши сіре пальто в поєднанні з білою футболкою.

Вона обіймала спадкоємця та спостерігала за спортивною подією.

Наталі Портман Фото: Getty Images

Раніше цього місяця Us Weekly стверджували, що Портман та її чоловік розлучаються після того, як вони спробували відновити стосунки після заяв про невірність танцюриста.

Однак джерело, близьке до акторки, повідомило, що домисли про розставання — це лише "чутки" та "припущення", і твердого рішення не було прийнято.

Кажуть, що Мільпʼє, який був одружений з Портман 11 років, закрутив роман із 25-річною екоактивісткою.

Нагадаємо, Наталі Портман помітили на публіці без обручки.

Також Фокус писав про спростування чуток про розлучення Наталі Портман.