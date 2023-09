Натали Портман без кольца была замечена на прогулке с мужем и детьми (фото)

Актрису и ее супруга сфотографировали без обручальных колец во время семейной прогулки по французской столице.

42-летняя американская актриса Натали Портман была замечена на прогулке в Париже, Франция, вместе с мужем и двумя детьми. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса и ее супруг Бенжамен Мильпье выглядели очень напряженными, вероятно, из-за продолжающихся слухов о их разводе из-за измен хореографа. Кроме того, их видели без обручальных колец во время прогулки.

Пара, связавшая себя узами брака в 2012 году, взяла на прогулку своих детей — 12-летнего Алефа и шестилетнюю Амалию. Выступая единым фронтом на фоне циркулирующих слухов об их браке, заботливые родители были замечены выходящими из квартиры и сопровождающими своих детей в школу.

Натали выбрала для выхода непринужденный образ, надев пару серых спортивных шорт и футболку C'est Non Non et Non от Christian Dior. Образ она завершила кроссовками, темными очками и черной сумочкой Christian Dior. Звезда "Черного лебедя" сделала минимальный макияж и собрала свои длинные каштановые локоны в тугой пучок.

Что касается 46-летнего Бенджамина, он надел синие спортивные штаны, белую футболку, черные кроссовки и синюю бандану на шее.

Напомним, еще в июне в западных СМИ появилась информация, что у Бенджамина был роман с 25-летней активисткой по борьбе с изменением климата Камиллой Этьен. В то время инсайдеры близкие к паре сообщали, что его роман был "недолгим" и теперь "закончен" — и что Бенджамин "делал все, что мог", чтобы заставить "Натали простить его и сохранить их семью вместе".

Также Фокус писал об опровержении слухов о разводе Натали Портман.