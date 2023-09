Наталі Портман без обручки була помічена на прогулянці з чоловіком і дітьми (фото)

Акторку та її чоловіка сфотографували без обручок під час сімейної прогулянки французькою столицею.

Related video

42-річна американська акторка Наталі Портман була помічена на прогулянці в Парижі, Франція, разом із чоловіком і двома дітьми. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Акторка та її чоловік Бенжамен Мільп'є виглядали дуже напруженими, ймовірно, через триваючі чутки про їхнє розлучення через зради хореографа. Крім того, їх бачили без обручок під час прогулянки.

Пара, яка пов'язала себе узами шлюбу 2012 року, взяла на прогулянку своїх дітей — 12-річного Алефа і шестирічну Амалію. Виступаючи єдиним фронтом на тлі циркулюючих чуток про їхній шлюб, турботливих батьків помітили, коли вони виходили з квартири, а потім супроводжували своїх дітей до школи.

Наталі вибрала для виходу невимушений образ, одягнувши пару сірих спортивних шортів і футболку C'est Non Non Non et Non від Christian Dior. Образ вона завершила кросівками, темними окулярами і чорною сумочкою Christian Dior. Зірка "Чорного лебедя" зробила мінімальний макіяж і зібрала свої довгі каштанові локони в тугий пучок.

Що стосується 46-річного Бенджаміна, він одягнув сині спортивні штани, білу футболку, чорні кросівки і синю бандану на шиї.

Нагадаємо, ще в червні в західних ЗМІ з'явилася інформація, що у Бенджаміна був роман із 25-річною активісткою з боротьби зі зміною клімату Каміллою Етьєн. У той час інсайдери, близькі до пари, повідомляли, що його роман був "недовгим" і тепер "закінчений" — і що Бенджамін "робив усе, що міг", щоб змусити "Наталі пробачити його і зберегти їхню сім'ю разом".

Також Фокус писав про спростування чуток про розлучення Наталі Портман.