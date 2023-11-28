Наталі Портман зʼявилася на публіці в ніжній квітковій сукні (фото)

Знаменитість давно співпрацює з Dior, знімаючись у рекламних кампейнах бренду та демонструючи їхні вбрання.

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42-річна американська акторка Наталі Портман зʼявилася на публіці в ніжній сукні з квітковим дизайном від Dior. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Чорний лебідь" відвідала щорічну церемонію нагородження премією Gotham Awards у Нью-Йорку. Подія завжди була вечором, де представники незалежного кіно збиралися, щоб відзначити досягнення року в індустрії.

Наталі Портман вийшла на червону доріжку в приголомшливій сукні Dior Haute Couture. Багатобарвна вишита сукня-бюстьє з відкритими плечима була не просто одягом, а демонстрацією майстерності, яка відображала прискіпливу увагу до деталей французького модного дому.

Наталі Портман Фото: Getty Images

Основне вбрання акторка доповнила сріблястими босоніжками на високих підборах. Її волосся було розпущене, а на обличчі візажисти зробили вечірній макіяж з акцентом на очі.

До ніжного аутфіту Портман додала темний клатч та пізніше накинула чорне пальто, аби не змерзнути листопадовим вечором у Нью-Йорку.

Наталі Портман Фото: Getty Images

На заході також зʼявилися Марго Роббі з чоловіком Томом Акерлі, Леонардо Ді Капріо з Лілі Гладстоун, Пенелопа Крус та інші знаменитості.

Наталі Портман для Dior

Нагадаємо, Наталі Портман знялася в пляжній фотосесії для Dior.

Також Фокус писав про реакцію Наталі Портман на війну в Ізраїлі.