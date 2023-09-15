Наталі Портман була помічена на пляжній фотосесії для Dior (фото)

Оскароносна Наталі Портман і модний дім Dior вже багато років мають взаємне кохання.

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42-річна американська акторка Наталі Портман була помічена під час фотосесії на пляжі в Іспанії. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість приміряла прозору струмливу червону сукню з глибоким вирізом для зйомок нової кампанії Dior. В оточенні знімальної групи зірка "Чорного лебедя" бігла вздовж берега по піску.

У якийсь момент оскароносна акторка стрибнула у воду для ефектного кадру, а вийшовши на берег закуталася в білий халат. На фотосесії вона мала сяючий вигляд: з мінімальним макіяжем і розпатланим волоссям.

Незважаючи на свій напружений графік, Портман переживає складнощі в особистому житті. Раніше зарубіжні ЗМІ повідомляли, що чоловік акторки, 46-річний хореограф Бенджамін Мільп'є, зрадив її з юною екоактивісткою Каміллою Етьєн. Після появи цих чуток, інсайдери стверджували, що Наталі готується до розлучення.

Відтоді подружжя бачили кілька разів разом, проте вони були без обручок. У пари є двоє дітей — 12-річний син Алеф і 6-річна донька Амалія.

Раніше Фокус писав, що Dior відтворили для Наталі Портман кутюрну сукню Junon 1949 року.