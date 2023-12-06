Наталі Портман розповіла, на що ніколи б не пішла заради ролі (відео)

Принцип знаменитості стосується її дітей.

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42-річна американська акторка Наталі Портман розповіла, на що точно не готова заради ролі в кіно. Своїми думками зірка екрану поділилася в шоу Дрю Беррімор.

"Ем … показати свої груди? Це справді вульгарність? Я не хочу, щоб мої діти бачили такі фотографії в інтернеті", — зазначила мама двох дітей.

Портман виховує 12-річного сина Алефа та 6-річну доньку Амалію від французького хореографа Бенджаміна Мільпʼє, 46.

"Коли я це робила, я не знала, що буде "онлайн". Я думала: "Бажаю успіху якомусь дивному хлопцю, який знайде цей журнал під ліжком у якомусь випадковому будинку!" — пожартувала Дрю Беррімор.

Портман також пригадала "найдикішу річ, яка коли-небудь траплялася під час вечірньої прогулянки" — і це стосувалося ведучої шоу.

"Моя подруга Рейчел, яка була з нами в Парижі, нагадала мені, що ми провели вечір, коли ти ножицями відрізала хлопцеві краватку. Ти це пам’ятаєш?" — сказала Наталі.

"Я так сумую за цією людиною", — відповіла Беррімор.

Наталі Портман

Нагадаємо, яке дивне запитання король Чарльз свого часу поставив Наталі Портман.

Також Фокус писав про чутки щодо розлучення Наталі Портман та Бенджаміна Мільпʼє на фоні зради чоловіка.