Натали Портман появилась на публике в костюме с глубоким декольте (фото)

Знаменитость в компании Джулианны Мур представила свой новый фильм.

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42-летняя американская актриса Натали Портман появилась на публике в костюме с глубоким декольте. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана посетила премьеру фильма "Май, декабрь", в котором она с Джулианной Мур сыграли главные роли.

Для выхода Портман выбрала черный костюм с удлиненным приталенным жакетом и глубоким декольте. Волосы актриса собрала в элегантную прическу и сделала эффектный макияж с акцентом на глаза.

Натали Портман Фото: Getty Images

В качестве аксессуаров знаменитость добавила к образу золотое кольцо.

Натали Портман Фото: Getty Images

63-летняя Джулианна тем временем продемонстрировала свой стиль в изысканном кожаном пальто, которое накинуло на простое черное макси-платье.

К Натали и Джулианне присоединился Чарльз Мелтон, который также скоординировал свой наряд в соответствии со своими коллегами. 32-летний актер был в черном блейзере с парой брюк.

Трейлер фильма "Май, декабрь"

По сюжету, Джулианна играет женщину по имени Грейси, которая в прошлом пережила серьезный скандал, а Натали — популярную голливудскую актрису, которая готовится сыграть роль Грейси в будущем фильме — и медленно перенимает на себя ее личность.

Натали Портман, Чарльз Мелтон и Джулианна Мур Фото: Getty Images

Напомним, какой вопрос короля Великобритании Чарльза ІІІ удивил Натали Портман.

Также Фокус писал о выходе Натали Портман в нежном цветочном платье.