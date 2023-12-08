Наталі Портман зʼявилася на публіці в костюмі з глибоким декольте (фото)

Знаменитість у компанії Джуліанни Мур представила свій новий фільм.

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42-річна американська акторка Наталі Портман зʼявилася на публіці в костюмі з глибоким декольте. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану відвідала премʼєру фільму "Травень, грудень", у якій вона з Джуліанною Мур зіграла головні ролі.

Для виходу Портман обрала чорний костюм із подовженим приталеним жакетом та глибоким декольте. Волосся акторка зібрала в елегантну зачіску та зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.

Наталі Портман Фото: Getty Images

У ролі аксесуарів знаменитість додала до образу золоту каблучку.

Наталі Портман Фото: Getty Images

63-річна Джуліанна тим часом продемонструвала свій стиль у вишуканому шкіряному пальті, яке накинуло на просту чорну максі-сукню.

До Наталі та Джуліанни приєднався Чарльз Мелтон, який також скоординував свій наряд відповідно до своїх колег. 32-річний актор був у чорному блейзері з парою штанів.

Трейлер фільму "Травень, грудень"

За сюжетом, Джуліанна грає жінку на ім'я Грейсі, яка в минулому пережила серйозний скандал, а Наталі — популярну голівудську акторку, яка готується зіграти роль Грейсі у майбутньому фільмі — і поволі переймає на себе особистість Грейсі.

Наталі Портман, Чарльз Мелтон та Джуліанна Мур Фото: Getty Images

Нагадаємо, яке запитання короля Великобританії Чарльза ІІІ здивувало Наталі Портман.

Також Фокус писав про вихід Наталі Портман у ніжній квітковій сукні.