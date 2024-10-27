Ринопластика, кантопластика и филлеры: пластический хируг "оценил" лицо Леди Гаги (видео)

Леди Гага, по мнению пластического хирурга Джоэла Копельмана, на протяжении 20 лет делала разные косметические процедуры, в том числе и операции по подтяжке кожи лица.

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Доктор Джоэл Копельман, пластический хирург из Нью-Йорка, проанализировал изменения во внешности певицы и актрисы Леди Гаги и в видео на YouTube рассказал, к каким косметическим процедурам прибегала поп-звезда в течении своей карьеры.

Звезда всегда отрицала, что когда-либо делала пластическую операцию. Однако пластический хирург обратили внимание на ее лицо и высказал свое мнение относительно того, как оно изменилось за эти годы.

38-летняя певица, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, по мнению специалиста по косметологии, могла прибегнуть к косметическим операциям, включая ринопластику, удаление комков Биша и даже операцию по изменению формы уголков глаз. Джоэл Копельман предположил, что она также прибегла к спорной нехирургической процедуре по подтяжке кожи.

Исследуя ее трансформацию за последние два десятилетия, медик сравнил ее фотографию 2004 года, где ей было 18 лет. Тогда у Гаги была "асимметрия левого верхнего века по сравнению с правым" и "полнота" кончика носа. По его словам, к 2010 году исполнительница Born This Way "начинает выглядеть иначе". Возможно, она сделала ринопластику, поскольку ее нос "выглядит уже", а "на кончике носа больше бликов". "Кроме того, ее губы выглядят полнее, и она, вероятно, использует какие-то филлеры, чтобы заполнить и увеличить свои губы", — добавил доктор Копельман.

Певица и актриса Леди Гага Фото: Lady Gaga/Instagram

Сравнивая фотографии ее лица всего год спустя, в 2011 году, когда ей было 25 лет, он также отметил, что "она выглядит заметно иначе". Теперь ее веки приподняты, что позволяет предположить, что ей провели операцию по поднятию уголков глаз — латеральную кантопластику. Этого также можно было бы добиться с помощью нитей PDO — нитей, которые вводятся под кожу для подтяжки и приподнятия дряблых или обвисших участков кожи.

"Это, как правило, очень временная процедура, которая, по моему мнению, сопряжена со значительным риском, поскольку она очень временная, и я не думаю, что она стоит риска", — сказал хирург., добавив, что результаты получасовой процедуры обычно сохраняются около двух лет. Доктор Копельман отмечает, что к 2012 году фотографии Леди Гаги свидетельствуют о том, что "нити PDO стерлись или были удалены".

Ее моложавый вид в 2015 году, когда ей было 29 лет, может быть обусловлен филлерами для губ и впалыми щеками, что он приписывает удалению жира Биша. "Раньше она использовала макияж, чтобы создать эту пустоту, но теперь, я думаю, произошли структурные изменения", — добавил он. Хирург объяснил, что удаление комков Биша, которое может придать лицу более очерченный вид, подразумевает удаление небольшого количества отложений комков Биша со щек. "Однако со временем некоторые люди не выглядят лучше. На самом деле они выглядят старше, поэтому к этим процедурам нужно подходить с большой осторожностью", — отметил он.

Леди Гага Фото: Getty Images

Специалист считает, что в 2018 году Леди Гага, скорее всего, сделала операцию на веках, учитывая, что теперь оба века симметричны. Однако ее губы больше не имеют симметричного объема, что говорит о том, что инъекция филлеров для губ была "несбалансированной".

Пять лет спустя, в 2023 году, фотографии также демонстрируют "проблемы под бровью" из-за "уменьшения объема ткани", сказал он. Это может быть результатом введения филлера в ткани под бровью. Также можно заметить изменения "нижних век вверх", что позволяет предположить, что звезда фильма "Джокер: Безумие на двоих" возможно, вернулась к нитям PDO.

Он отметил: "В будущем она будет выглядеть гораздо более консервативной. Она начинает подчеркивать свои таланты как актрисы, а не свой образ и личность как исполнительницы".

Ранее, 27 сентября, Леди Гага впервые прокомментировала свою помолвку. Майкл Полански и Леди Гага встречаются около пяти лет. В апреле 2024 года бизнесмен сделал предложение возлюбленной.