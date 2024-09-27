"Думала, он пошутил": Леди Гага впервые прокомментировала свою помолвку

Майкл Полански и Леди Гага встречаются около пяти лет. В апреле 2024 года бизнесмен сделал предложение возлюбленной.

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Американская певица и актриса Леди Гага впервые прокомментировала свою помолвку с бизнесменом Майклом Полански. Об этом пишет The Sun.

Оказалось, что пара специально старалась сохранить эту новость в секрете. Впрочем, во время Олимпийских игр-2024 в Париже в июле тайна раскрылась.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь тогда выложил видео, в котором артистка называла Полански "мой жених". Накануне стало известно, что бизнесмен сделал предложение еще в апреле.

"Он сделал предложение 1 апреля, и я подумала, что он пошутил. Затем, когда мы поехали на Олимпийские игры, нас сняли, как мы здороваемся с премьер-министром, и я попала на камеру, когда я сказала: "Это мой жених", — рассказала Леди Гага.

Майкл Полански и Леди Гага Фото: Getty Images

"Я хотела сохранить это в секрете!" — добавила артистка.

В частности, Леди Гага выразила свое волнение относительно создания семьи с Майклом Полански.

"Я так счастлива, что влюблена, и я так рада иметь семью", — сказала звезда сцены BuzzFeed Canada, когда ее спросили о целях на 15 лет.

"Так что это точно номер один", — сказала Гага.

Майкл Полански и Леди Гага Фото: Getty Images

Артистка также рассказала о продолжении своей музыкальной карьеры.

"Я просто хочу продолжать расти, и мне очень весело принять вызов быть 38-летней поп-звездой и понять, кем я хочу быть сейчас и что хочу сказать. Я действительно люблю женщин и хочу быть голосом, который заслуживает быть частью этого сообщества", — призналась знаменитость.

Друзья Леди Гаги рассказывали, что она с Майклом Полански познакомилась на вечеринке его друга Шона Паркера в Лос-Анджелесе. Впервые пара появилась вместе, посетив прием в канун Нового года в декабре 2019-го в Лас-Вегасе.

Напомним, Леди Гага целовалась с женихом на премьере нового "Джокера".

Также Фокус писал о том, что известно о Майкле Полански.