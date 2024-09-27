"Думала, він пожартував": Леді Гага вперше прокоментувала свої заручини

Майкл Поланскі та Леді Гага зустрічаються близько пʼяти років. У квітні 2024 бізнесмен зробив пропозицію коханій.

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Американська співачка та акторка Леді Гага вперше прокоментувала свої заручини з бізнесменом Майклом Поланскі. Про це пише The Sun.

Виявилося, що пара спеціально намагалася зберегти цю новину в секреті. Втім, під час Олімпійських ігор-2024 в Парижі в липні таємниця розкрилася.

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь тоді виклав відео, у якому артистка називала Поланскі "мій наречений". Напередодні стало відомо, що бізнесмен зробив пропозицію ще у квітні.

"Він зробив пропозицію 1 квітня, і я подумала, що він пожартував. Потім, коли ми поїхали на Олімпійські ігри, нас зняли, як ми вітаємося з прем’єр-міністром, і я потрапила на камеру, коли я сказала: "Це мій наречений", — розповіла Леді Гага.

Майкл Поланскі та Леді Гага Фото: Getty Images

"Я хотіла зберегти це в секреті!" — додала артистка.

Зокрема, Леді Гага висловила своє хвилювання щодо створення сім'ї з Майклом Поланскі.

"Я така щаслива, що закохана, і я так рада мати сім’ю", — сказала зірка сцени BuzzFeed Canada, коли її запитали про цілі на 15 років.

"Тож це точно номер один", — сказала Гага.

Майкл Поланскі та Леді Гага Фото: Getty Images

Артистка також розповіла про продовження своєї музичної кар’єри.

"Я просто хочу продовжувати рости, і мені дуже весело прийняти виклик бути 38-річною поп-зіркою та зрозуміти, ким я хочу бути зараз і що хочу сказати. Я справді люблю жінок і хочу бути голосом, який заслуговує бути частиною цієї спільноти", — зізналася знаменитість.

Друзі Леді Гаги розповідали, що вона з Майклом Поланскі познайомилася на вечірці його друга Шона Паркера в Лос-Анджелесі. Уперше пара з'явилася разом, відвідавши прийом напередодні Нового року в грудні 2019-го в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Леді Гага цілувалася з нареченим на премʼєрі нового "Джокера".

Також Фокус писав про те, що відомо про Майкла Поланскі.