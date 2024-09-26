Леді Гага прийшла на премʼєру "Джокера" з нареченим (фото)

Довгоочікувана премʼєра другої частини історії про Артура Флека очікується 3 жовтня 2024 року. До Хоакіна Фенікса на екрані приєдналася Леді Гага, виконавши роль Харлі Квінн.

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Американська співачка та акторка Леді Гага прийшла на премʼєру продовження "Джокера" зі своїм нареченим Майклом Поланскі. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану, її обранець та інші актори довгоочікуваної картини відвідали захід у Лондоні.

Леді Гага зіграла головну роль Харлі Квінн у психологічному трилері, у якому Хоакін Фенікс повторює свою роль Джокера – майбутнього ворога Бетмена.

Прибувши на CIneworld Leicester Square разом із нареченим Майклом Поланскі, співачка позувала в пошитій на замовлення сукні від Celine. Структуроване червоне вбрання мало ефектні підплічники та глибоке декольте, які підкреслювали її фігуру.

Майкл Поланскі та Леді Гага Фото: Getty Images

Також знаменитість продемонструвала свої пофарбовані в червоний колір пасма в короткому стилі та зробила ефектний макіяж з ідеальними блискітками на одній стороні обличчя.

Тим часом Майкл Поланскі був у чорному костюмі, білій сорочці та краватці, обіймаючи свою майбутню дружину, з якою вони заручилися.

А виконавець головної ролі Джокера Хоакін Фенікс прийшов на британську прем’єру в чорному піджаку, білій сорочці, темних штанах та краватці.

Леді Гага та Хоакін Фенікс Фото: Getty Images

Довгоочікуване продовження фільму "Джокер", який отримав премію "Оскар" 2019 року та заробив понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті вийде на екрани 3 жовтня 2024 року.

"Бороючись зі своєю подвійною ідентичністю, Артур не тільки натрапляє на справжнє кохання, але й знаходить музику, яка завжди була в ньому", — йдеться в пресрелізі картини.

Нагадаємо, Хоакін Фенікс прийшов на червону доріжку Венеційського фестивалю із сестрою.

Також Фокус писав про огляд серіалу "Пінгвін".