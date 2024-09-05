Хоакін Фенікс вийшов на червону доріжку Венеційського кінофестивалю зі своєю сестрою (фото)

Для виконання ролі в новому фільмі про Джокера, Хоакіну Феніксу знову довелося скинути зайву вагу. Вихід картини на екрани запланований на 4 жовтня.

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Американський актор Хоакін Фенікс разом зі своєю сестрою Рейн 4 вересня вийшов на червону доріжку прем'єри фільму "Джокер: Божевілля для двох", повідомляє Daily Mail.

Присутні на заході, що проходив у рамках 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, брат і сестра, мило посміхаючись, позували для фотографій у Sala Grande. Для довгоочікуваної події актор одягнув елегантний чорний смокінг, білу сорочку і краватку-метелик. Свій образ зірка "Гладіатора" доповнив чорними лаковими туфлями та сонцезахисними окулярами.

Його 51-річна сестра Рейн була одягнена в коричневу оксамитову сукню до підлоги з довгими рукавами. Вона одягла стильні великі сонцезахисні окуляри і розпустила каштанове волосся, позуючи зі своїм братом.

Хоакін Фенікс зі своєю сестрою Рейн Фото: Getty Images

У фільмі "Божевілля для двох" 49-річний Хоакін знову зіграв роль Артура Флека (Джокера — ред.). Прем'єра фільму запланована на 4 жовтня.

Фільм є довгоочікуваним продовженням відзначеного премією "Оскар" фільму 2019 року "Джокер", який зібрав у світовому прокаті понад 1 мільярд доларів і залишається найкасовішим фільмом за всю історію кінематографа. За сюжетом у другій частині картини Артур Флек утримується в лікарні Аркхем в очікуванні суду за свої злочини, скоєні як Джокер. "Борючись зі своєю подвійною особистістю, Артур не тільки знаходить справжнє кохання, а й знаходить музику, яка завжди була всередині нього", — ідеться в прес-релізі.

Востаннє, коли Хоакін грав Артура Флека, йому довелося скинути 19 кілограмів. Він сидів на дієті з салату, спаржі та яблук. Тепер, п'ять років потому, він знову повернувся до ролі. Актор сказав, що йому довелося скинути майже стільки ж ваги ще раз.

Виступаючи на Венеціанському кінофестивалі, він сказав: "Я не розповідатиму про деталі дієти, тому що, по-моєму, ніхто не хоче цього чути. Але цього разу все виявилося трохи складнішим, тому що нам довелося багато репетирувати, а минулого разу в мене їх не було... мені зараз 49, напевно, мені не варто цього робити знову. Напевно, для мене це кінець. Це стає твоєю нав'язливою ідеєю, тому що ти весь час працюєш над тим, щоб досягти певної ваги. До кінця цього забігу я був таким втомленим від себе і злим на себе за те, що надавав цьому стільки значення...".

Нагадаємо, 10 серпня Фокус писав про те, що Хоакін Фенікс всього за 5 днів до початку зйомок відмовився від нової ролі.