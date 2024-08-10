Хоакін Фенікс усього за 5 днів до початку зйомок відмовився від нової ролі: що відомо (фото)

Хоакін Фенікс досяг багатьох висот у своїй кар'єрі. Всесвітню популярність йому принесла роль римського імператора Коммода у фільмі "Гладіатор". Актор — лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" і "Греммі".

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Знаменитий голлівудський актор Хоакін Фенікс в останню хвилину відмовився від свого нового кінопроєкту, через що фільм опинився під загрозою повного скасування, повідомляє Dead Line.

49-річний володар премії "Оскар" мав зіграти головну роль у картині про гей-романи режисера Тодда Гейнса. Однак, за інформацією журналістів, актор нібито "злякався" і раптово покинув проєкт лише за п'ять днів до початку зйомок.

"Виробництво мертве, а не призупинено, оскільки немає планів проводити новий кастинг на роль, яка призначалася лауреату "Оскара". Членам знімальної групи на знімальному майданчику в Гвадалахарі, Мексика, необхідно виплатити гроші", — йдеться в публікації.

Відхід зірки "Переступити межу" став ударом для продюсерів, оскільки на його роль не можна знайти іншого актора, оскільки фільм було презентовано дистриб'юторам із Феніксом у головній ролі, і це була головна причина, через яку фільм було продано.

Актор Хоакін Фенікс зі своєю дружиною Руні Марою Фото: Getty Images

Відомо, що Хоакін брав активну участь у написанні сценарію разом із Гейнсом і Джоном Реймондом. Фільм оповідає про двох закоханих чоловіків, одного з яких грає Фенікс. За сюжетом дії розгортаються в 1930-х роках, герої картини виїжджають з Каліфорнії до Мексики. Продюсери фільму Крістін Вашон і Пем Коффлер не повідомляють жодних подробиць про те, що спонукало Фенікса відмовитися від зйомок. Ходять чутки, що в цьому фільмі було чимало гострих сцен і сама "тема фільму зіграла свою роль".

Раніше, 3 квітня 2023 року, повідомлялося, що Хоакін Фенікс знепритомнів на зйомках фільму "Всі страхи Бо" під час емоційно напруженої сцени.