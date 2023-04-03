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Стиль життя

Хоакін Фенікс знепритомнів на зйомках фільму "Усі страхи Бо"

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Фото: Getty Images | Хоакін Фенікс

Що цікаво, погано знаменитому акторові стало у чужому кадрі.

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Сценарист і режисер Арі Астер розповів під час питань та відповідей, які модерувала Емма Стоун на несподіваному показі фільму в Нью-Йорку, що 48-річний актор Хоакін Фенікс знепритомнів на знімальному майданчику під час емоційно напруженої сцени. Про це повідомляє Deadline.

"Була сцена, яка була дуже напруженою для Петті Люпон, і це був кадр, який був на Петті, а не на ньому, і раптом він випав з кадру, — сказав Арі Астер. — Я був дуже злий, тому що це був дійсно хороший дубль, це було заплутано, тому я повернув за кут, і він знепритомнів, я знав, що це погано, тому що він дозволяв людям торкатися до нього, і люди доглядали його, а він дозволяв це. він звалився в чужому кадрі".

У січні A24 випустила офіційний трейлер "Усы страхи Бо", першого фільму Астера після "Сонцестояння" 2019 року, в якому розповідається про головного героя Фенікса Бо протягом тривалого його життя.

Офіційний логлайн фільму, що натякає на "сміливий і винахідливо розпусний" стиль Астера, говорить, що "Усі страхи Бо" — це "нова епічна одіссея", в якій Бо, що описується як параноїк, вирушає в подорож, щоб "повернутися додому до своїх матерів ", яку грає 73-річна Люпон.

Нагадаємо, в Мережі з'явився перший кадр із нового фільму про Джокера, вічного противника супергероя Бетмена. Це буде сіквел гучного фільму з Хоакіном Фенікс, який став справжньою сенсацією у 2019 році. Режисер Тодд Філліпс поділився знімком з Гарлі Квінн, роль якої виконає Леді Гага.

Також Фокус писав, що Хоакін Фенікс постав в образі французького імператора.