З'явилося перше фото Леді Гаги в ролі Гарлі Квінн із нового "Джокера"

Кадр із фільму опублікував режисер Тодд Філліпс і сама співачка. Роль Джокера виконає Хоакін Фенікс.

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У мережі з'явився перший кадр із нового фільму про Джокера, вічного супротивника супергероя Бетмена. Це буде сиквел гучного фільму з Хоакіном Феніксом, який став справжньою сенсацією у 2019 році. Режисер Тодд Філліпс поділився знімком з Гарлі Квінн, роль якої виконає Леді Гага. Про це пише Daily Mail.

"Джокер" 2019 року зібрав касу в понад мільярд доларів при скромному бюджеті 50 мільйонів. А Хоакін Фенікс виконав свою зіркову роль.

[ + – ] Леді Гага та Хоакін Фенікс у сиквелі "Джокера" Фото: Lady Gaga/Instagram

Після з'явилися чутки, що подружку Джокера, Гарлі Квінн, зіграє Леді Гага, але підтверджень цьому довго не було. Сама співачка повідомила, що таки зніметься у кіно, лише наприкінці літа 2022 року.

Тоді ж стало відомо, що фільм "Джокер: Божевілля на двох" знімуть у жанрі мюзиклу. Дія картини відбуватиметься у психіатричній лікарні Аркхем, де Артур Флек/Джокер провів багато років.

Нагадаємо, за сюжетом коміксів, психіаторка Гарлі Квінн працювала з лиходіями в лікарні Аркхема, але Джокер закохав її в себе і спокусив. Вона допомогла йому втекти, а потім і сама виявилася пацієнткою закладу.

У всесвіті фільмів DC Comics ("Загін самогубців", "Хижі птахи: Приголомшлива історія Гарлі Квінн") персонажку на екранах втілила акторка Марго Роббі. І хоч фільми отримали не надто високі оцінки критиків і навіть номінації на антипремію "Золота малина", образ, створений Роббі, став дуже популярним. Тож на Леді Гагу чекає неабияка творча сутичка.

Нагадаємо, нещодавно композиція Леді Гагі Bloody Mary поставила рекорд за кількістю пошукових запитів у Shazam. "Bloody Mary" використовується у популярному TikTok-тренді, в якому користувачі повторюють танець Венздей Аддамс з однойменного серіалу Netflix. Ця тенденція призвела до того, що хіт 2011 року знову злетів у чарти.