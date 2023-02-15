Появилось первое фото Леди Гаги в роли Харли Квинн из нового "Джокера"

Кадр из фильма опубликовал режиссер Тодд Филлипс и сама певица. Роль Джокера исполнит Хоакин Феникс.

Related video

В Сети появился первый кадр из нового фильма про Джокера, вечного противника супергероя Бэтмена. Это будет сиквел нашумевшего фильма с Хоакином Фениксом, который стал настоящей сенсацией в 2019 году. Режиссер Тодд Филлипс поделился снимком с Харли Квинн, роль которой исполнит Леди Гага. Об этом пишет Daily Mail.

"Джокер" 2019 года собрал кассу в более, чем миллиард долларов при скромном бюджете в 50 миллионов. А Хоакин Феникс исполнил свою самую звездную роль.

[ + – ] Леди Гага и Хоакин Феникс в сиквеле "Джокера" Фото: Lady Gaga/Instagram

После появились слухи, что подружку Джокера, Харли Квинн, сыграет Леди Гага, но подтверждений этому долго не было. Сама певица сообщила, что все-таки снимется в кино, только в конце лета 2022 года.

Тогда же стало известно, что фильм "Джокер: Безумие на двоих" снимут в жанре мюзикла. Действие картины будет происходить в психиатрической лечебнице Аркхем, где Артур Флек/Джокер провел много лет.

Напомним, по сюжету комиксов, психиатр Харли Квинн работала со злодеями в лечебнице Аркхэма, но Джокер влюбил ее в себя и соблазнил. Она помогла ему сбежать, а потом и сама оказалась пациенткой учреждения.

Во вселенной фильмов DC Comics ("Отряд самоубийц", "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн") персонажа на экранах воплотила актриса Марго Робби. И хоть фильмы получили не слишком высокие оценки критиков и даже номинации на антипремию "Золотая малина", образ, созданный Робби стал очень популярен. Так что Леди Гаге предстоит нешуточная творческая схватка.

Напомним, недавно композиция Леди Гаги Bloody Mary поставила рекорд по количеству поисковых запросов в Shazam. "Bloody Mary" используется в популярном TikTok-тренде, в котором пользователи повторяют танец Уэнсдей Аддамс из одноименного сериала Netflix. Эта тенденция привела к тому, что хит 2011 года снова взлетел в чарты.