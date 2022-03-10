З Джокера до Наполеона. Хоакін Фенікс з'явився в образі французького імператора (фото)

Режисер Рідлі Скотт заявив, що роль такого масштабу міг зіграти лише справді видатний актор.

47-річний оскароносний актор Хоакін Фенікс зіграє Наполеона Бонапарта в біографічному фільмі "Наполеон", повідомляє Daily Mail.

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Папараці сфотографували Фенікса в мундирі в Гринвічі, на південному сході Лондона, де відбуваються зйомки. Фільм розповість про сходження Наполеона до влади через його стосунки з дружиною Жозефіною, яку зіграє Ванесса Кірбі, яка виконала роль принцеси Маргарет у серіалі "Корона".

Режисером фільму виступить Рідлі Скотт, у якого Хоакін знімався у фільмі "Гладіатор" у 2000 році.

Говорячи про фільм, Скотт зазначив:

"Наполеон — людина, якою я завжди захоплювався. Він з'явився з нізвідки, щоб правити всім, але весь цей час вів романтичну війну зі своєю дружиною Жозефіною. Він завоював світ, щоб спробувати завоювати її любов, а коли не зміг, він завоював його, щоб знищити її. Жоден актор не міг би втілити Наполеона так, як Хоакін".

[ + – ] Хоакін Фенікс у вигляді Наполеона Фото: Splash News

Раніше фільм називався Kitbag (речовий мішок), став відсиланням на приказку: "У речовому мішку кожного солдата захований штаб генерала", а в наших реаліях вона адаптована як "Кожен солдат може стати генералом".

Багато людей відразу ж звернули увагу, що Хоакін візуально вищий за Наполеона, зріст якого був 168 см. Проте насправді Фенікс лише на п'ять сантиметрів вищий за Бонапарта (173 см).

Фільм має вийти на Apple TV+ наступного року.

Хоакін Фенікс 2020 року отримав "Оскар" за головну роль у фільмі "Джокер". Для актора це вже була четверта номінація. Раніше він номінувався на премію за ролі у кінострічках "Гладіатор" (2000), "Переступити межу" (2005) та "Майстер" (2012).

Крім "Оскара", роль Джокера принесла йому "Золотий глобус", нагороду Гільдії кіноакторів США, а також премії Critics Choice Movie Awards та Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA).

Нагадаємо, Руні Мара та Хоакін Фенікс у 2020 році вперше стали батьками.