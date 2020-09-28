Руни Мара и Хоакин Феникс впервые стали родителями

О рождении первенца пары заговорили еще несколько дней назад, когда папарацци удалось заснять актрису в Лос-Анджелесе уже без живота.

Сообщение о рождении ребенка впервые озвучил российский кинорежиссер Виктор Косаковский, который рассказал о счастливом событии в минувшие выходные на Цюрихском кинофестивале. Он сотрудничает с Фениксом по части работы над фильмом "Гунда": Косаковский выступил режиссером проекта, а Хоакин — исполнительным продюсером. Отвечая на вопрос, почему Феникс не смог присутствовать на кинофестивале, режиссер сказал истинную причину отсутствия голливудской знаменитости.

"У него только что родился ребенок. И, кстати, его назвали Ривером. Поэтому Хоакин не смог сегодня тут присутствовать",— рассказал Косаковский.

В 28 сентября с утра о счастливом событии написали зарубежные таблоиды. Своего первенца знаменитости назвали в честь умершего в 1993 году брата Хоакина Феникса Ривера, который скончался в возрасте 23 лет от передозировки наркотиков. Ривер Феникс умер на руках у своего брата и их сестры Рейн. Трагедия в семье произошла после вечеринки в клубе The Viper Room, где они отдыхали втроем. Потеря родственника сильно повлияла на Хоакина — сам он говорил, что никогда не сможет ее полностью осознать.



Об интересном полодении Руни Мары стало известно еще в мае. Зарубежные репортеры сообщали, что Мара находится уже на шестом месяце беременности. Актрисе удалось долго скрывать ожидание ребенка по причине карантина из-за пандемии. Впрочем, она и так относится к знаменитостям, которые редко появляются на публике.