Руни Мара и Хоакин Феникс впервые стали родителями

Руни Мара и Хоакин Феникс впервые стали родителями

Gettyimages

О рождении первенца пары заговорили еще несколько дней назад, когда папарацци удалось заснять актрису в Лос-Анджелесе уже без живота.

 

Сообщение о рождении ребенка впервые озвучил российский кинорежиссер Виктор Косаковский, который рассказал о счастливом событии в минувшие выходные на Цюрихском кинофестивале. Он сотрудничает с Фениксом по части работы над фильмом "Гунда": Косаковский выступил режиссером проекта, а Хоакин — исполнительным продюсером. Отвечая на вопрос, почему Феникс не смог присутствовать на кинофестивале, режиссер сказал истинную причину отсутствия голливудской знаменитости.

Руни Мара и Хоакин Феникс фото

"У него только что родился ребенок. И, кстати, его назвали Ривером. Поэтому Хоакин не смог сегодня тут присутствовать",— рассказал Косаковский.

В 28 сентября с утра о счастливом событии написали зарубежные таблоиды. Своего первенца знаменитости назвали в честь умершего в 1993 году брата Хоакина Феникса Ривера, который скончался в возрасте 23 лет от передозировки наркотиков. Ривер Феникс умер на руках у своего брата и их сестры Рейн. Трагедия в семье произошла после вечеринки в клубе The Viper Room, где они отдыхали втроем. Потеря родственника сильно повлияла на Хоакина — сам он говорил, что никогда не сможет ее полностью осознать.

Об интересном полодении Руни Мары стало известно еще в мае. Зарубежные репортеры сообщали, что Мара находится уже на шестом месяце беременности. Актрисе удалось долго скрывать ожидание ребенка по причине карантина из-за пандемии. Впрочем, она и так относится к знаменитостям, которые редко появляются на публике. 