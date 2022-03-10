Из Джокера в Наполеона. Хоакин Феникс предстал в образе французского императора (фото)

Режиссер Ридли Скотт заявил, что роль такого масштаба мог сыграть только действительно выдающийся актер.

47-летний оскароносный актер Хоакин Феникс сыграет Наполеона Бонапарта в биографическом фильме "Наполеон", сообщает Daily Mail.

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Папарацци сфотографировали Феникса в мундире в Гринвиче, на юго-востоке Лондона, где проходят съемки. Фильм расскажет о восхождении Наполеона к власти через его отношения с женой Жозефиной, которую сыграет Ванесса Кирби, исполнившая роль принцессы Маргарет в сериале "Корона". .

Режиссером фильма выступит Ридли Скотт, у которого Хоакин снимался в фильме "Гладиатор" в 2000 году.

Говоря о фильме, Скотт отметил:

"Наполеон – человек, которым я всегда восхищался. Он появился из ниоткуда, чтобы править всем, но все это время вел романтическую войну со своей женой Жозефиной. Он завоевал мир, чтобы попытаться завоевать ее любовь, а когда не смог, он завоевал его, чтобы уничтожить ее. Ни один актер не смог бы воплотить Наполеона так, как Хоакин".

[ + – ] Хоакин Феникс в образе Наполеона Фото: Splash News

Ранее фильм назывался Kitbag (вещевой мешок), став отсылкой на поговорку: "В вещмешке каждого солдата спрятан штаб генерала", а в наших реалиях она адаптирована как "Каждый солдат может стать генералом".

Многие обыватели сразу же обратили внимание, что Хоакин визуально выше Наполеона, рост которого был 168 см. Однако на самом деле Феникс только на пять сантиметров рослее Бонапарта (173 см).

Фильм должен выйти на Apple TV+ в следующем году.

Хоакин Феникс в 2020 году получил "Оскар" за главную роль в фильме "Джокер". Для актера это уже это была четвертая номинация. Ранее он номинировался на премию за роли в кинолентах "Гладиатор" (2000), "Переступить черту" (2005) и "Мастер" (2012).

Кроме "Оскара", роль Джокера принесла ему "Золотой глобус", награду Гильдии киноактеров США , а также премии Critics Choice Movie Awards и Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Напомним, Руни Мара и Хоакин Феникс в 2020 году впервые стали родителями.