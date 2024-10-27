Ринопластика, кантопластика і філери: пластичний хірург "оцінив" обличчя Леді Гаги (відео)

Леді Гага, на думку пластичного хірурга Джоела Копельмана, протягом 20 років робила різні косметичні процедури, зокрема й операції з підтяжки шкіри обличчя.

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Доктор Джоел Копельман, пластичний хірург із Нью-Йорка, проаналізував зміни в зовнішності співачки й акторки Леді Ґаґи та у відео на YouTube розповів, до яких косметичних процедур вдавалася поп-зірка протягом своєї кар'єри.

Зірка завжди заперечувала, що коли-небудь робила пластичну операцію. Однак пластичний хірург звернули увагу на її обличчя і висловив свою думку щодо того, як воно змінилося за ці роки.

38-річна співачка, справжнє ім'я якої Стефані Джерманотта, на думку фахівця з косметології, могла вдатися до косметичних операцій, включно з ринопластикою, видаленням грудок Біша і навіть операцією зі зміни форми куточків очей. Джоел Копельман припустив, що вона також вдалася до спірної нехірургічної процедури з підтяжки шкіри.

Досліджуючи її трансформацію за останні два десятиліття, медик порівняв її фотографію 2004 року, де їй було 18 років. Тоді у Гаги була "асиметрія лівої верхньої повіки порівняно з правою" і "повнота" кінчика носа. За його словами, до 2010 року виконавиця Born This Way "починає виглядати інакше". Можливо, вона зробила ринопластику, оскільки її ніс "виглядає вужчим", а "на кінчику носа більше відблисків". "Крім того, її губи виглядають повнішими, і вона, ймовірно, використовує якісь філери, щоб заповнити і збільшити свої губи", — додав доктор Копельман.

Співачка й актриса Леді Гага Фото: Lady Gaga/Instagram

Порівнюючи фотографії її обличчя лише через рік, у 2011 році, коли їй було 25 років, він також зазначив, що "вона має помітно інакший вигляд". Тепер її повіки підняті, що дає змогу припустити, що їй провели операцію з підняття куточків очей — латеральну кантопластику. Цього також можна було б домогтися за допомогою ниток PDO — ниток, які вводять під шкіру для підтяжки і підняття в'ялих або обвислих ділянок шкіри.

"Це, як правило, дуже тимчасова процедура, яка, на мою думку, пов'язана зі значним ризиком, оскільки вона дуже тимчасова, і я не думаю, що вона варта ризику", — сказав хірург, додавши, що результати півгодинної процедури зазвичай зберігаються близько двох років. Доктор Копельман зазначає, що до 2012 року фотографії Леді Гаги свідчать про те, що "нитки PDO стерлися або були видалені".

Її моложавий вигляд у 2015 році, коли їй було 29 років, може бути обумовлений філерами для губ і запалими щоками, що він приписує видаленню жиру Біша. "Раніше вона використовувала макіяж, щоб створити цю порожнечу, але тепер, я думаю, відбулися структурні зміни", — додав він. Хірург пояснив, що видалення грудок Біша, яке може надати обличчю більш окресленого вигляду, передбачає видалення невеликої кількості відкладень грудок Біша зі щік. "Однак із часом деякі люди не мають кращого вигляду. Насправді вони виглядають старшими, тому до цих процедур потрібно підходити з великою обережністю", — зазначив він.

Леді Гага Фото: Getty Images

Фахівець вважає, що 2018 року Леді Гага, найімовірніше, зробила операцію на повіках, враховуючи, що тепер обидві повіки симетричні. Однак її губи більше не мають симетричного об'єму, що говорить про те, що ін'єкція філерів для губ була "незбалансованою".

П'ять років потому, у 2023 році, фотографії також демонструють "проблеми під бровою" через "зменшення обсягу тканини", сказав він. Це може бути результатом введення філера в тканини під бровою. Також можна помітити зміни "нижніх повік догори", що дає змогу припустити, що зірка фільму "Джокер: Божевілля на двох", можливо, повернулася до ниток PDO.

Він зазначив: "У майбутньому вона виглядатиме набагато консервативнішою. Вона починає підкреслювати свої таланти як акторки, а не свій образ і особистість як виконавиці".

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