Леді Гага з новим кольором волосся з'явилася на прем'єрі нового "Джокера" (фото, відео)

Екстравагантна Леді Гага любить епатаж. Цього разу акторка в шикарній сукні продемонструвала гламурний образ.

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Американська співачка, авторка пісень та акторка Леді Ґаґа продемонструвала свій образ суперлиходійки на прем'єрі фільму "Джокер: Божевілля для двох", що відбулася 30 вересня в китайському театрі TLC у Лос-Анджелесі, повідомляє Рeople.

38-річна Гага, яка грає Гарлі Квінн у сиквелі, з'явилася на червоній доріжці в драматичному чорному вбранні з вогненно-рудим волоссям і знебарвленими бровами.

Акторка вбралася в довгу сукню-накидку від Celine by Hedi Slimane з багатошаровими атласними рукавами і сміливим розрізом до стегна. Свій гламурний образ зірка доповнила сітчастими панчохами і лаковими черевиками зі шнурівкою на величезній платформі та підборах. Щоб додати барв до чорного вбрання, вона підібрала ефектне намисто з камінням червоного, срібного і зеленого кольорів, кілька чорних сережок-цвяшків, а також масивні браслет і каблучку.

Леді Гага і Хоакін Фенікс на прем'єрі нового "Джокера" Фото: Getty Images

Вона із задоволенням позувала фотографам зі своїм партнером по фільму, 49-річним актором Хоакіном Феніксом. Зірка "Гладіатора" на захід прийшов в елегантному чорному костюмі та білосніжній сорочці на ґудзиках. Свій образ він доповнив чорними шкіряними туфлями і краваткою в тон.

Фільм є продовженням касового хіта Фенікса 2019 року, який називався просто "Джокер".

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