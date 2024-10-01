Леди Гага с новым цветом волос появилась на премьере нового "Джокера" (фото, видео)

Экстравагантная Леди Гага любит эпатаж. На этот раз актриса в шикарном платье продемонстрировала гламурный образ.

Related video

Американская певица, автор песен и актриса Леди Гага продемонстрировала свой образ суперзлодейки на премьере фильма "Джокер: Безумие для двоих", которая состоялась 30 сентября в китайском театре TLC в Лос-Анджелесе, сообщает Рeople.

38-летняя Гага, которая играет Харли Квинн в сиквеле, появилась на красной дорожке в драматическом черном наряде с огненно-рыжими волосами и обесцвеченными бровями.

Актриса нарядилась в длинное платье-накидку от Celine by Hedi Slimane с многослойными атласными рукавами и смелым разрезом до бедра. Свой гламурный образ звезда дополнила сетчатыми чулками и лаковыми ботинками со шнуровкой на огромной платформе и каблуках. Чтобы добавить красок к черному наряду она подобрала эффектное ожерелье с камнями красного, серебряного и зеленого цветов, пару черных сережек-гвоздиков, а также массивные браслет и кольцо.

Леди Гага и Хоакин Феникс на премьере нового "Джокера" Фото: Getty Images

Она с удовольствием позировала фотографам со своим партнером по фильму 49-летним актером Хоакином Фениксом. Звезда "Гладиатора" на мероприятие пришел в элегантном черном костюме и белоснежной рубашке на пуговицах. Свой образ он дополнил черными кожаными туфлями и галстуком в тон.

Фильм является продолжением кассового хита Феникса 2019 года, который назывался просто "Джокер".

Ранее, 27 сентября, Леди Гага впервые прокомментировала свою помолвку. Майкл Полански и Леди Гага встречаются около пяти лет. В апреле 2024 года бизнесмен сделал предложение возлюбленной.