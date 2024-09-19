"Ходили слухи, что я мужчина": Леди Гага рассказала, как над ней издевались в начале карьеры

Певица старается игнорировать слухи о себе. Этим летом Леди Гага подтвердила информацию о помолвке со своим бойфрендом Майклом Полански. Они встречаются около четырех лет.

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Американская певица и автор песен Леди Гага (настоящее имя Стефани Джерманотта — ред.) в новом сериале Netflix "Что дальше? Будущее с Биллом Гейтсом" рассказала об издевательствах в первые годы карьеры, сообщает Daily Mail.

38-летняя звезда во втором эпизоде ​​сериала в беседе с 68-летним основателем технологической компании, миллиардером и филантропом поделилась, как реагировала на слухи о том, что она является мужчиной.

По словам Гаги, ее не беспокоили разговоры о ее половой принадлежности, поскольку "привыкла к тому, что о ней печатают ложь". По ее мнению, эти слухи — мелочи по сравнению с издевательствами и оскорблениями, которые другие люди, не столь известные, как она, подвергались из-за своего пола и сексуальной ориентации. Слухи о том, что Гага якобы мужчина, возникли еще в 2010 годах после того, как она представила свой эпатажный образ, ставший вирусным в сети.

"Когда мне было чуть больше 20, ходили слухи, что я мужчина. Я объездила весь мир. Я ездила с гастролями и для продвижения своих записей, и почти в каждом интервью, в котором я принимала участие, меня спрашивали: "Ходят слухи, что вы мужчина. Что вы можете сказать по этому поводу?" — поделилась Гага с Гейтсом. Но Гага решила игнорировать глупые вопросы и не воспринимала подобные оскорбления.

"Причина, по которой я не отвечала на вопросы, заключается в том, что я не чувствовала себя жертвой этой лжи… Я привыкла к тому, что обо мне печатают ложь с 20 лет. Я артистка. Я думаю, это немного забавно", — объяснила она.

Недавно Леди Гага подтвердила помолвку со своим давним бойфрендом, 46-летним бизнесменом Майклом Полански. Они встречаются около четырех лет.

Леди Гага со своим женихом Майклом Полански

Напомним, 5 сентября Фокус писал о том, что Леди Гага удивила странным головным убором на красной дорожке.