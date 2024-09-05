Леди Гага удивила странным головным убором на красной дорожке (фото)
На ковровой дорожке звезду сопровождал ее жених Майкл Полански.
38-летняя американская певица и актриса Леди Гага, известная своей любовью к вызывающим и эпатажным нардам, не разочаровала поклонников на Венецианском кинофестивале, пишет Elle.
Знаменитость прибыла на первую главную красную дорожку премьеры фильма "Джокер: Безумие на двоих", одетая так, чтобы привлечь внимание. На ней было объемное черное платье с глубоким вырезом и массивной юбкой от Christian Dior Haute Couture без рукавов и бриллианты Tiffany & Co, включая большое ожерелье с подвеской. К ансамблю певица добавила ботильоны от Giuseppe Zanotti и эффектный черный кружевной головной убор Philip Treacy, напоминающий рогатые пики, с кружевными полями, которые эффектно опускались перед ее глазами.
Майкл Полански, которого Леди Гага впервые представила миру как своего жениха, позировал рядом с ней.
Гага начала день в полностью черном образе от Dior для фотоколла фильма. Что касается украшений, она выбрала бриллиантовые серьги-гвоздики от Tiffany & Co. и завершила наряд высокими каблуками Christian Louboutin.
Накануне вечером американка посетила приветственный ужин Warner Bros. в красном платье-водолазке от Ferragamo.
Она поделилась своим полным расписанием фестивалей в Instagram и добавила новости о том, что где-то в октябре также выйдет первый сингл ее седьмого альбома.
В мае Гага рассказала о своей роли Харли Квинн в фильме, сказав, что она привнесла свою собственную интерпретацию персонажа DC Comics.
"Знаете, моя версия Харли — моя, и она очень аутентична этому фильму и этим персонажам. Я никогда раньше не делала ничего подобного в фильме, так что все это будет совершенно новым и очень веселым", – призналась она.
Что касается ее сотрудничества с Хоакином Фениксом, то, по словам Леди Гаги, это был совершенно другой опыт, чем с любым другим актером.
"Он невероятно раскованный и свободный", – подчеркнула звезда.
Ранее Фокус писал, что Леди Гага завела себе нового питомца.