Леди Гага удивила странным головным убором на красной дорожке (фото)

На ковровой дорожке звезду сопровождал ее жених Майкл Полански.

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38-летняя американская певица и актриса Леди Гага, известная своей любовью к вызывающим и эпатажным нардам, не разочаровала поклонников на Венецианском кинофестивале, пишет Elle.

Знаменитость прибыла на первую главную красную дорожку премьеры фильма "Джокер: Безумие на двоих", одетая так, чтобы привлечь внимание. На ней было объемное черное платье с глубоким вырезом и массивной юбкой от Christian Dior Haute Couture без рукавов и бриллианты Tiffany & Co, включая большое ожерелье с подвеской. К ансамблю певица добавила ботильоны от Giuseppe Zanotti и эффектный черный кружевной головной убор Philip Treacy, напоминающий рогатые пики, с кружевными полями, которые эффектно опускались перед ее глазами.

Фото: Getty Images

Майкл Полански, которого Леди Гага впервые представила миру как своего жениха, позировал рядом с ней.

Гага начала день в полностью черном образе от Dior для фотоколла фильма. Что касается украшений, она выбрала бриллиантовые серьги-гвоздики от Tiffany & Co. и завершила наряд высокими каблуками Christian Louboutin.

Фото: Getty Images

Накануне вечером американка посетила приветственный ужин Warner Bros. в красном платье-водолазке от Ferragamo.

Она поделилась своим полным расписанием фестивалей в Instagram и добавила новости о том, что где-то в октябре также выйдет первый сингл ее седьмого альбома.

В мае Гага рассказала о своей роли Харли Квинн в фильме, сказав, что она привнесла свою собственную интерпретацию персонажа DC Comics.

"Знаете, моя версия Харли — моя, и она очень аутентична этому фильму и этим персонажам. Я никогда раньше не делала ничего подобного в фильме, так что все это будет совершенно новым и очень веселым", – призналась она.

Что касается ее сотрудничества с Хоакином Фениксом, то, по словам Леди Гаги, это был совершенно другой опыт, чем с любым другим актером.

"Он невероятно раскованный и свободный", – подчеркнула звезда.

Ранее Фокус писал, что Леди Гага завела себе нового питомца.