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Стиль життя

Леді Гага здивувала дивним головним убором на червоній доріжці (фото)

Леді Гага та її наречений Майкл Поланскі, Венеціанський кінофестиваль
Леді Гага та її наречений Майкл Поланскі

На килимовій доріжці зірку супроводжував її наречений Майкл Поланскі.

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38-річна американська співачка й акторка Леді Гага, відома своєю любов'ю до зухвалих та епатажних нард, не розчарувала шанувальників на Венеційському кінофестивалі, пише Elle.

Знаменитість прибула на першу головну червону доріжку прем'єри фільму "Джокер: Божевілля на двох", одягнена так, щоб привернути увагу. На ній була об'ємна чорна сукня з глибоким вирізом і масивною спідницею від Christian Dior Haute Couture без рукавів і діаманти Tiffany & Co, включно з великим кольє з підвіскою. До ансамблю співачка додала ботильйони від Giuseppe Zanotti і ефектний чорний мереживний головний убір Philip Treacy, що нагадує рогаті піки, з мереживними полями, які ефектно опускалися перед її очима.

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Фото: Getty Images

Майкл Поланскі, якого Леді Гага вперше представила світові як свого нареченого, позував поруч із нею.

Гага почала день у повністю чорному образі від Dior для фотокола фільму. Що стосується прикрас, вона вибрала діамантові сережки-гвоздики від Tiffany & Co. і завершила вбрання високими підборами Christian Louboutin.

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Фото: Getty Images

Напередодні ввечері американка відвідала вітальну вечерю Warner Bros. у червоній сукні-водолазці від Ferragamo.

Вона поділилася своїм повним розкладом фестивалів в Instagram і додала новини про те, що десь у жовтні також вийде перший сингл її сьомого альбому.

У травні Гага розповіла про свою роль Гарлі Квінн у фільмі, сказавши, що вона привнесла свою власну інтерпретацію персонажа DC Comics.

"Знаєте, моя версія Гарлі — моя, і вона дуже автентична цьому фільму і цим персонажам. Я ніколи раніше не робила нічого подібного у фільмі, тож усе це буде абсолютно новим і дуже веселим", - зізналася вона.

Що стосується її співпраці з Хоакіном Феніксом, то, за словами Леді Ґаґи, це був зовсім інший досвід, ніж з будь-яким іншим актором.

"Він неймовірно розкутий і вільний", — підкреслила зірка.

Раніше Фокус писав, що Леді Гага завела собі нового вихованця.