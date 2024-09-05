Леді Гага здивувала дивним головним убором на червоній доріжці (фото)

На килимовій доріжці зірку супроводжував її наречений Майкл Поланскі.

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38-річна американська співачка й акторка Леді Гага, відома своєю любов'ю до зухвалих та епатажних нард, не розчарувала шанувальників на Венеційському кінофестивалі, пише Elle.

Знаменитість прибула на першу головну червону доріжку прем'єри фільму "Джокер: Божевілля на двох", одягнена так, щоб привернути увагу. На ній була об'ємна чорна сукня з глибоким вирізом і масивною спідницею від Christian Dior Haute Couture без рукавів і діаманти Tiffany & Co, включно з великим кольє з підвіскою. До ансамблю співачка додала ботильйони від Giuseppe Zanotti і ефектний чорний мереживний головний убір Philip Treacy, що нагадує рогаті піки, з мереживними полями, які ефектно опускалися перед її очима.

Фото: Getty Images

Майкл Поланскі, якого Леді Гага вперше представила світові як свого нареченого, позував поруч із нею.

Гага почала день у повністю чорному образі від Dior для фотокола фільму. Що стосується прикрас, вона вибрала діамантові сережки-гвоздики від Tiffany & Co. і завершила вбрання високими підборами Christian Louboutin.

Фото: Getty Images

Напередодні ввечері американка відвідала вітальну вечерю Warner Bros. у червоній сукні-водолазці від Ferragamo.

Вона поділилася своїм повним розкладом фестивалів в Instagram і додала новини про те, що десь у жовтні також вийде перший сингл її сьомого альбому.

У травні Гага розповіла про свою роль Гарлі Квінн у фільмі, сказавши, що вона привнесла свою власну інтерпретацію персонажа DC Comics.

"Знаєте, моя версія Гарлі — моя, і вона дуже автентична цьому фільму і цим персонажам. Я ніколи раніше не робила нічого подібного у фільмі, тож усе це буде абсолютно новим і дуже веселим", - зізналася вона.

Що стосується її співпраці з Хоакіном Феніксом, то, за словами Леді Ґаґи, це був зовсім інший досвід, ніж з будь-яким іншим актором.

"Він неймовірно розкутий і вільний", — підкреслила зірка.

Раніше Фокус писав, що Леді Гага завела собі нового вихованця.