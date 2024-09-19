"Ходили чутки, що я чоловік": Леді Гага розповіла, як над нею знущалися на початку кар'єри
Співачка намагається ігнорувати чутки про себе. Цього літа Леді Гага підтвердила інформацію про заручини зі своїм бойфрендом Майклом Поланскі. Вони зустрічаються близько чотирьох років.
Американська співачка й авторка пісень Леді Гага (справжнє ім'я Стефані Джерманотта. — Ред.) у новому серіалі Netflix "Що далі? Майбутнє з Біллом Гейтсом" розповіла про знущання в перші роки кар'єри, повідомляє Daily Mail.
38-річна зірка в другому епізоді серіалу в бесіді з 68-річним засновником технологічної компанії, мільярдером і філантропом поділилася, як реагувала на чутки про те, що вона є чоловіком.
За словами Гаги, її не турбували розмови про її статеву належність, оскільки "звикла до того, що про неї друкують брехню". На її думку, ці чутки — дрібниці порівняно зі знущаннями та образами, яких інші люди, не настільки відомі, як вона, зазнавали через свою стать і сексуальну орієнтацію. Чутки про те, що Гага нібито чоловік, виникли ще в 2010 роках після того, як вона презентувала свій епатажний образ, який став вірусним у мережі.
"Коли мені було трохи за 20, ходили чутки, що я чоловік. Я об'їздила весь світ. Я їздила з гастролями і для просування своїх записів, і майже в кожному інтерв'ю, в якому я брала участь, мене запитували: "Ходять чутки, що ви чоловік. Що ви можете сказати з цього приводу?" — поділилася Гага з Гейтсом. Але артистка вирішила ігнорувати дурні запитання і не сприймала подібні образи.
"Причина, через яку я не відповідала на запитання, полягає в тому, що я не відчувала себе жертвою цієї брехні... Я звикла до того, що про мене друкують брехню з 20 років. Я артистка. Я вважаю, це трохи кумедно", — пояснила вона.
Нещодавно Леді Гага підтвердила заручини зі своїм давнім бойфрендом, 46-річним бізнесменом Майклом Поланскі. Вони зустрічаються близько чотирьох років.
Нагадаємо, 5 вересня Фокус писав про те, що Леді Гага здивувала дивним головним убором на червоній доріжці.