Гипноз, йога, таблетки, обжорство: какие методы используют звезды, чтобы бросить курить (фото)

Начать курить легче, чем бросить. Многие знаменитые люди стараются избавиться от такой вредной привычки, осознавая, что вредят своему здоровью.

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О том, что наше здоровье находится в наших руках, наверное, знают все. Рано или поздно многие курильщики, в том числе и звезды Голливуда, пытаются бросить раз и навсегда вредную привычку. В этом вопросе знаменитости прибегают к разным методам, включая прием антидепрессантов, занятия йогой и медитацией, а также гипнотерапию, сообщает Radar Online.

Известно, что американская актриса и телеведущая Келли Рипа бросила курить, наняв тренера и принимая антидепрессанты в течение трех недель. Она сказала: "Я была в отчаянии и очень не хотела умирать от рака легких".

Келли Рипа Фото: Википедия

Супермодель Жизель Бюндхен набрала лишние килограммы, бросая курить, так как "заедала тягу к никотину". Она призналась, что "пила много красного вина и ела чизбургеры целый день". При этом, она ни о чем не жалеет, поскольку легче соблюдать диету, чем бросить курить.

Жизель Бюндхен Фото: Getty Images

Звезда фильмов "Человек-муравей" и "Охотники за привидениями: Холодная империя" Пол Радд утверждает, что использование гипнотерапии для избавления от своей 13-летней вредной привычки курения было "самым легким решением для достижения цели. Это было легко".

Пол Радд Фото: Getty Images

Шарлиз Терон была заядлой курильщицей и прошла специальную программу, которая также включала гипнотерапию. Актриса призналась: "Я была сильно зависима. Я подумала: "Я не курю, как нормальные люди. Я курю, чтобы умереть".

Шарлиз Терон Фото: Getty

Звезда "Тринадцати друзей Оушена" Мэтт Дэймон признался, что использование гипнотерапии для отказа от курения было "лучшим решением, которое я когда-либо принимал в своей жизни". Он добавил: "Я бы не стал курить ради роли. Сейчас нет. Я выкуривал по две пачки в день в течение 15 лет".

Мэтт Дэймон Фото: Википедия

Актриса Дженнифер Энистон считает йогу "одним из своих лучших друзей" в жизни. Она объяснила: "Я недавно бросила курить, и действительно набрала несколько лишних килограммов. Это имеет значение, особенно если вам не 20".

Дженнифер Энистон Фото: Getty

Звезда "ванильного неба", актриса Кэмерон Диас призналась: "Я бросила курить, потому что мои родители были расстроены тем, что я так много курю и подаю им плохой пример. Это терзало меня. Я увлекалась самокрутками и убивала себя".

Актриса Кэмерон Диас со своим мужем Бенджи Мэдденом Фото: Getty Images

Брэд Питт принял волевое решение и резко бросил курить, потому что знал, что не сможет отказаться от сигарет. Он сказал: "Я не мог выкуривать только одну или две сигареты в день. Это не в моем характере. Я был полностью погружен в это".

Актер Брэд Питт Фото: Getty Images

Певице и актрисе Леди Гаге также удалось избавиться от своей вредной привычки. Как-то она призналась: "Я полностью бросила — бросила резко и раз и навсегда! Но это было так тяжело. Если вы не курите, не курите!".

Леди Гага Фото: Lady Gaga/Instagram

Ранее, 2 января, Фокус писал о том, что найден простой способ бросить курить.