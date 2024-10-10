Гіпноз, йога, пігулки, заїдання: які методи використовують зірки, щоб кинути палити (фото)

Почати курити легше, ніж кинути. Багато знаменитих людей намагаються позбутися такої шкідливої звички, усвідомлюючи, що шкодять своєму здоров'ю.

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Про те, що наше здоров'я перебуває в наших руках, напевно, знають усі. Рано чи пізно багато курців, зокрема й зірки Голлівуду, намагаються кинути раз і назавжди шкідливу звичку. У цьому питанні знаменитості вдаються до різних методів, включно з прийомом антидепресантів, заняттями йогою і медитацією, а також гіпнотерапією, повідомляє Radar Online.

Відомо, що американська акторка і телеведуча Келлі Ріпа кинула палити, найнявши тренера і приймаючи антидепресанти протягом трьох тижнів. Вона сказала: "Я була у відчаї і дуже не хотіла помирати від раку легенів".

Келлі Ріпа Фото: Вiкiпедiя

Супермодель Жизель Бюндхен набрала зайві кілограми, кидаючи палити, оскільки "заїдала тягу до нікотину". Вона зізналася, що "пила багато червоного вина і їла чизбургери цілий день". При цьому, вона ні про що не шкодує, оскільки легше дотримуватися дієти, ніж кинути палити.

Жизель Бюндхен Фото: Getty Images

Зірка фільмів "Людина-мураха" і "Мисливці за привидами: Холодна імперія" Пол Радд стверджує, що використання гіпнотерапії для позбавлення своєї 13-річної шкідливої звички паління було "найлегшим рішенням для досягнення мети. Це було легко".

Пол Радд Фото: Getty Images

Шарліз Терон була завзятим курцем і пройшла спеціальну програму, яка також включала гіпнотерапію. Актриса зізналася: "Я була сильно залежна. Я подумала: "Я не курю, як нормальні люди. Я курю, щоб померти".

Шарліз Терон Фото: Getty

Зірка "Тринадцяти друзів Оушена" Метт Деймон зізнався, що використання гіпнотерапії для відмови від куріння було "найкращим рішенням, яке я коли-небудь приймав у своєму житті". Він додав: "Я б не став курити заради ролі. Зараз ні. Я викурював по дві пачки на день протягом 15 років".

Метт Деймон Фото: Вiкiпедiя

Актриса Дженніфер Еністон вважає йогу "одним зі своїх найкращих друзів" у житті. Вона пояснила: "Я нещодавно кинула палити, і справді набрала кілька зайвих кілограмів. Це має значення, особливо якщо вам не 20".

Дженніфер Еністон Фото: Getty

Зірка "ванільного неба", акторка Кемерон Діас зізналася: "Я кинула палити, тому що мої батьки були засмучені тим, що я так багато палю і подаю їм поганий приклад. Це терзало мене. Я захоплювалася самокрутками і вбивала себе".

Актриса Кемерон Діас зі своїм чоловіком Бенджі Медденом Фото: Getty Images

Бред Пітт прийняв вольове рішення і різко кинув палити, бо знав, що не зможе відмовитися від сигарет. Він сказав: "Я не міг викурювати тільки одну або дві сигарети на день. Це не в моєму характері. Я був повністю занурений у це".

Актор Бред Пітт Фото: Getty Images

Співачці та акторці Леді Газі також вдалося позбутися своєї шкідливої звички. Якось вона зізналася: "Я повністю кинула — кинула різко і раз і назавжди! Але це було так важко. Якщо ви не курите, не куріть!".

Леді Гага Фото: Lady Gaga/Instagram

Раніше, 2 січня, Фокус писав про те, що знайдено простий спосіб кинути палити.