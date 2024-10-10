Гіпноз, йога, пігулки, заїдання: які методи використовують зірки, щоб кинути палити (фото)
Почати курити легше, ніж кинути. Багато знаменитих людей намагаються позбутися такої шкідливої звички, усвідомлюючи, що шкодять своєму здоров'ю.
Про те, що наше здоров'я перебуває в наших руках, напевно, знають усі. Рано чи пізно багато курців, зокрема й зірки Голлівуду, намагаються кинути раз і назавжди шкідливу звичку. У цьому питанні знаменитості вдаються до різних методів, включно з прийомом антидепресантів, заняттями йогою і медитацією, а також гіпнотерапією, повідомляє Radar Online.
Відомо, що американська акторка і телеведуча Келлі Ріпа кинула палити, найнявши тренера і приймаючи антидепресанти протягом трьох тижнів. Вона сказала: "Я була у відчаї і дуже не хотіла помирати від раку легенів".
Супермодель Жизель Бюндхен набрала зайві кілограми, кидаючи палити, оскільки "заїдала тягу до нікотину". Вона зізналася, що "пила багато червоного вина і їла чизбургери цілий день". При цьому, вона ні про що не шкодує, оскільки легше дотримуватися дієти, ніж кинути палити.
Зірка фільмів "Людина-мураха" і "Мисливці за привидами: Холодна імперія" Пол Радд стверджує, що використання гіпнотерапії для позбавлення своєї 13-річної шкідливої звички паління було "найлегшим рішенням для досягнення мети. Це було легко".
Шарліз Терон була завзятим курцем і пройшла спеціальну програму, яка також включала гіпнотерапію. Актриса зізналася: "Я була сильно залежна. Я подумала: "Я не курю, як нормальні люди. Я курю, щоб померти".
Зірка "Тринадцяти друзів Оушена" Метт Деймон зізнався, що використання гіпнотерапії для відмови від куріння було "найкращим рішенням, яке я коли-небудь приймав у своєму житті". Він додав: "Я б не став курити заради ролі. Зараз ні. Я викурював по дві пачки на день протягом 15 років".
Актриса Дженніфер Еністон вважає йогу "одним зі своїх найкращих друзів" у житті. Вона пояснила: "Я нещодавно кинула палити, і справді набрала кілька зайвих кілограмів. Це має значення, особливо якщо вам не 20".
Зірка "ванільного неба", акторка Кемерон Діас зізналася: "Я кинула палити, тому що мої батьки були засмучені тим, що я так багато палю і подаю їм поганий приклад. Це терзало мене. Я захоплювалася самокрутками і вбивала себе".
Бред Пітт прийняв вольове рішення і різко кинув палити, бо знав, що не зможе відмовитися від сигарет. Він сказав: "Я не міг викурювати тільки одну або дві сигарети на день. Це не в моєму характері. Я був повністю занурений у це".
Співачці та акторці Леді Газі також вдалося позбутися своєї шкідливої звички. Якось вона зізналася: "Я повністю кинула — кинула різко і раз і назавжди! Але це було так важко. Якщо ви не курите, не куріть!".
Раніше, 2 січня, Фокус писав про те, що знайдено простий спосіб кинути палити.