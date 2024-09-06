Топ-фильмы сентября: кто сыграл диктатора в "Путине", новый "Монте-Кристо" и новый "Хеллбой"

В сентябре на экранах Украины снова появятся популярные герои — граф Монте-Кристо и агент Хеллбой, а также состоятся премьеры фильмов от культовых режиссеров, которые до этого были показаны только на крупнейших кинофорумах.

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В первом месяце осени вас ждет встреча с новым "Графом Монте-Кристо" от французов, а также продолжение через 36 лет черной комедии от Тима Бертона, фильм-притча с Эммой Стоун и блокбастер за 120 миллионов долларов от Фрэнсиса Форда Копполы. И все это не так удивляет, как картина о Путине от польского режиссера Патрика Веги, где президент России воспроизведен при помощи ИИ. Я не помню пока еще мировых премьер, где реально существующего персонажа создали при помощи компьютерной программы. Но обо всем по порядку.

"Битлджюс Битлджюс" / Beetlejuice Beetlejuice

США, 2024, фэнтези, комедия, ужасы

Премьера: 5 сентября

В ролях: Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О’Хара, Моника Беллуччи, Артур Конти

66-летний Тим Бертон вернулся к "Битлджюсу" через 36 лет с момента выхода первого фильма, а вместе с ним свои роли снова исполнили Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О’Хара. Кроме них к актерскому составу присоединились Джастин Теру, Моника Белуччи, Уиллем Дефо и Дженна Ортега, которая уже успешно поработала с Бертоном в хитовом сериале "Венсдэй".

Спустя сорок лет после событий "Битлджюса" семья Дитц возвращается в Уинтер-Ривер после внезапной трагедии. Жизнь Лидии меняется, когда ее дочь Астрид находит на чердаке странный макет города – тот словно бы настоящий мегаполис. Астрид три раза произнесла имя демона (как ей запретили делать) — и открылся портал в Загробный мир, из которого радостно появился демон Битлджюс — и понеслось!

От трейлера создалось впечатление легкого хаоса, как от готического карнавала. Бертон только показал фильм в Венеции, и на Rotten Tomatoes критики уже дали ленте довольно высокие оценки – 77%.

Трейлер фильма "Битлджюс Битлджюс"

"Граф Монте-Кристо" / Le comte de Monte-Cristo

Франция, 2024, приключения, экшен, историческая драма

Премьера: 5 сентября

В ролях: Пьер Нинэ, Бастьен Буйон, Анаис Демустье

Только недавно французы запускали блокбастер по "Трем мушкетерам" в двух частях с Венсаном Касселем и Евой Грин, как снова экранизация Дюма — его культового романа о мести "Граф Монте-Кристо".

Если в новых мушкетерах была почти удачная попытка старый приключенческий роман превратить в неонуарный боевик, то тут, судя по трейлеру, самое что ни на есть классическое воплощение, без экспериментов. Разве слегка разбавленное философскими обобщениями.

Нас опять ждет сага про моряка Эдмона Дантеса, который становится жертвой заговора и в день своей свадьбы оказывается в заточении за преступление, которого не совершал. Пожизненном!

Преданный мнимыми друзьями и осужденный коррумпированным судьей, Дантес оказался в страшной тюрьме – на острове Иф. Там он познакомится с особым человеком, который даст ему не только образование, но также свободу и богатство. Только через 14 лет воспользуется всем этим Эдмон. Он станет тонко и беспощадно мстить тем, кто его предал.

Трейлер фильма "Граф Монте-Кристо"

"Виды доброты" / Kinds of Kindness

Великобритания, Ирландия, 2024, драма, комедия

Премьера: 12 сентября

В ролях: Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо

После триумфа "Бедных-несчастных" в Венеции-2023, а потом на "Оскаре" (11 номинаций, 4 статуэтки) греческий режиссер Йоргос Лантимос с теми же голливудскими звездами Эммой Стоун и Уиллемом Дефо снял абсурдистский фильм-притчу "Виды доброты". Эта лента уже спокойнее была принята, хотя в Каннах актер Джесси Племонс получил за нее награду в категории "Лучшая мужская роль".

Фильм состоит из трех новелл. Первая рассказывает о мужчине, который пытается взять под контроль собственную жизнь. Вторая — о полицейском, чья жена пропала в море, а потом неожиданно вернулась домой, совершенно изменившись. А третья — о женщине, у которой цель в жизни — найти экстраординарного духовного лидера, которому бы она могла служить.

Безусловно, картина заслуживает внимания: Йоргос Лантимос улавливает современные тенденции развития общества, доводя их до гротеска.

Трейлер фильма "Виды доброты"

"Хеллбой: Горбун" / Hellboy: The Crooked Man

США, 2024, ужасы, экшн

Премьера: 19 сентября

В ролях: Джек Кеси, Аделин Рудольф

Два первых "Хеллбоя" (2004, 2008), снятых Гильермо дель Торо, как известно, шедевры в своем жанре. Агент Хеллбой из Бюро Расследований Паранормальной Деятельности стал культовым персонажем не только комиксов, но и кино.

Однако "Хеллбой-3" (2019), снятый другим режиссером, оказался полным разочарованием, провалившись в прокате. Почему так произошло? Потому, что из комедийного, фэнтезийного боевика он стал мистическим хоррором с рейтингом R. Оттуда испарился весь юмор, а появились разные оторванные головы.

И вот премьера "Хеллбоя-4". Судя по трейлеру, это снова мистические ужасы. На успех которых, честно говоря, надежда призрачная. Как и в предыдущий раз создатели уверяют, что их фильм ближе к комиксу, но греет это слабо. .

По сюжету — на дворе 1950-е. Молодой агент Хеллбой вместе с напарницей из Бюро Расследований Паранормальной Деятельности возвращается домой с очередного задания. Они не дали мрачным существам из параллельных миров пробраться на Землю. Для этого агентам пришлось предотвратить магический ритуал. Однако их самолет терпит крушение и команда оказывается в заброшенной деревушке вдали от цивилизации. Там обитает Горбун, который заключает с людьми контракты, скрепленные кровью, и вместе с ведьмами собирает человеческие души — для дьявола.

Чтобы одолеть Горбуна, Хеллбою придется смело взглянуть в сердце ада — свою душу, которая неразрывно связана с царством теней.

Трейлер фильма "Хеллбой: Горбун"

"Смерть Путина" / Putin

США, Польша, Мальта 2024, криминал, политика, драма

Премьера: 26 сентября

На экраны Украины выйдет картина о Путине, которую представляли в Каннах в этому году. Точнее, она рассказывает о жизни и смерти Владимира Путина. Автор — польский режиссер Патрик Вега. По словам режиссера, в конце фильма главный герой умирает в возрасте 60 лет (в реальности сейчас Путину 71 год), и это должно стать "хеппи-эндом".

Картина снята с помощью ИИ — на основе многочисленных фотографий Путина. Каким он был, чем руководствовался и вдохновлялся? От мальчика, над которым издевался отчим, и до самой смерти. В ленте не указан актерский состав.

В производстве фильма приняли участие США, Польша и Мальта. Работа длилась около двух лет. Обстоятельно были исследованы документы, касающиеся терактов на Дубровке и в Беслане, а также военных преступлений во время вторжения в Украину. Ожидается, что фильм выйдет в прокат в 50 странах.

Впечатление от ролика сложное: и похож главный герой на Путина, и нет.

Заявка его бывшей жене перед разводом: "Я тебя вычеркиваю из истории, Людмила". Как-то нелепо и пафосно.

Чарли Чаплин когда-то сыграл Адольфа Гитлера при его жизни — в фильме "Диктатор" (1940), это было сильно и смешно. Гитлер обещал расстрелять актера. Может ли справиться ИИ с художественной ролью и насколько? Ответить на этот вопрос можно только после просмотра.

Трейлер фильма "Смерть Путина"

"Мегалополис" / Megalopolis

США, 2024, фантастика, драма

Премьера: 26 сентября

В ролях: Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито

85-летний американский классик Фрэнсис Форд Коппола ("Крестный отец", "Апокалипсис сегодня", "Дракула"), дважды удостоенный "Золотой пальмовой ветви" и трижды "Оскара", наконец выдал свой давно лелеемый блокбастер. Предыдущий его фильм "Между" вышел 13 лет назад и со свистом провалился в прокате: при бюджете $7 млн. он собрал всего $650 тысяч.

Идея "Мегалополиса" возникла у Копполы в конце работы над "Апокалипсисом сегодня" (1979), но воплотить ее мэтр смог только сейчас. Ему пришлось продать свои винодельни, чтобы получить этот гигантский бюджет.

По сюжету внезапная катастрофа разрушает мегаполис под названием Новый Рим. Архитектор-идеалист Цезарь Катилина (Адам Драйвер) стремится перестроить город как утопию, а его враг, мэр-коррупционер Франклин Цицерон (Джанкарло Эспозито) остается приверженцем регресса и старых порядков.

По трейлеру видно, что размах у Нового Рима — на все 120 миллионов. Но не набор ли это просто красивых картинок? Премьера фильма была в мае в Каннах. Rotten Tomatoes от критиков дал картине всего 54%, ресурс Metacritic немного накинул — 59% (обычно там оценки меньше, чем у "томатов"), а на IMDb у нее более приличный показатель — 6,7 из 10.

В общем, сенсации ждать не следует, но посмотреть любопытно.