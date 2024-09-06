Топові фільми вересня: хто зіграв диктатора в "Путіні", новий "Монте-Крісто" і новий "Геллбой"

У вересні на екранах України знову з'являться популярні герої — граф Монте-Крісто та агент Геллбой, а також відбудуться прем'єри фільмів від культових режисерів, які досі були показані тільки на найбільших кінофорумах.

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Першого місяця осені на вас чекає зустріч із новим "Графом Монте-Крісто" від французів, а також продовження через 36 років чорної комедії від Тіма Бертона, фільм-притча з Еммою Стоун і блокбастер за 120 мільйонів доларів від Френсіса Форда Копполи. І все це не так дивує, як картина про Путіна від польського режисера Патріка Веги, де президент Росії відтворений за допомогою ШІ. Я не пам'ятаю поки що світових прем'єр, де реального персонажа створили за допомогою комп'ютерної програми. Але про все по черзі.

"Бітлджюс Бітлджюс" / Beetlejuice Beetlejuice

США, 2024, фентезі, комедія, жахи

Прем'єра: 5 вересня

У ролях: Майкл Кітон, Вайнона Райдер, Кетрін О'Гара, Моніка Беллуччі, Артур Конті

66-річний Тім Бертон повернувся до "Бітлджюса" через 36 років від моменту виходу першого фільму, а разом із ним свої ролі знову виконали Майкл Кітон, Вайнона Райдер і Кетрін О'Гара. Крім них до акторського складу приєдналися Джастін Теру, Моніка Белуччі, Віллем Дефо і Дженна Ортеґа, яка вже успішно попрацювала з Бертоном у хітовому серіалі "Венздей".

Через сорок років після подій "Бітлджюса" сім'я Дітц повертається у Вінтер-Рівер після раптової трагедії. Життя Лідії змінюється, коли її донька Астрід знаходить на горищі дивний макет міста — це немов би справжній мегаполіс. Астрід тричі вимовила ім'я демона (як їй заборонили робити) — відкрився портал до Загробного світу, з нього радісно з'явився демон Бітлджюс — і понеслося!

Від трейлера склалося враження легкого хаосу, як від готичного карнавалу. Бертон щойно показав фільм у Венеції, тож на Rotten Tomatoes критики вже дали стрічці доволі високі оцінки — 77%.

Трейлер фільму "Бітлджюс Бітлджюс"

"Граф Монте-Крісто" / Le comte de Monte-Cristo

Франція, 2024, пригоди, екшен, історична драма, історична драма

Прем'єра: 5 вересня

У ролях: П'єр Ніне, Бастьєн Буйон, Анаїс Демустьє

Тільки нещодавно французи запускали блокбастер за "Трьома мушкетерами" у двох частинах із Венсаном Касселем і Євою Грін, як знову екранізація Дюма — його культового роману про помсту "Граф Монте-Крісто".

Якщо в нових мушкетерах була майже вдала спроба старий пригодницький роман перетворити на неонуарний бойовик, то тут, судячи з трейлера, справді класичне втілення, без експериментів. Хіба трохи розбавлене філософськими узагальненнями.

На нас знову чекає сага про моряка Едмона Дантеса, який стає жертвою змови і в день свого весілля опиняється в ув'язненні за злочин, якого не скоював. Довічному!

Зраджений удаваними друзями і засуджений корумпованим суддею, Дантес опинився у страшній в'язниці — на острові Іф. Там він познайомиться з особливою людиною, яка дасть йому не лише освіту, а й свободу та багатство. Тільки через 14 років скористається всім цим Едмон. Він стане тонко і нещадно мстити тим, хто його зрадив.

Трейлер фільму "Граф Монте-Крісто"

"Види доброти" / Kinds of Kindness

Велика Британія, Ірландія, 2024, драма, комедія

Прем'єра: 12 вересня

У ролях: Емма Стоун, Джессі Племонс, Віллем Дефо

Після тріумфу "Бідолашних створінь" у Венеції-2023, а потім на "Оскарі" (11 номінацій, 4 статуетки) грецький режисер Йоргос Лантімос із тими самими голлівудськими зірками Еммою Стоун і Віллемом Дефо зняв абсурдистський фільм-притчу "Види доброти". Ця стрічка вже спокійніше була прийнята, хоча в Каннах актор Джессі Племонс здобув за неї нагороду в категорії "Найкраща чоловіча роль".

Фільм складається з трьох новел. Перша розповідає про чоловіка, який намагається взяти під контроль власне життя. Друга — про поліцейського, чия дружина зникла в морі, а потім несподівано повернулася додому, абсолютно змінившись. А третя — про жінку, яка має на меті в житті знайти екстраординарного духовного лідера, якому вона могла б служити.

Безумовно, картина заслуговує на увагу: Йоргос Лантімос вловлює сучасні тенденції розвитку суспільства, доводячи їх до гротеску.

Трейлер фільму "Види доброти"

"Геллбой: Горбань" / Hellboy: The Crooked Man

США, 2024, жахи, екшн

Прем'єра: 19 вересня

У ролях: Джек Кесі, Аделін Рудольф

Два перших "Геллбої" (2004, 2008), зняті Гільєрмо дель Торо, як відомо, шедеври у своєму жанрі. Агент Геллбой із Бюро Розслідувань Паранормальної Діяльності став культовим персонажем не тільки коміксів, а й кіно.

Однак "Геллбой-3" (2019), знятий іншим режисером, став повним розчаруванням, провалившись у прокаті. Чому так сталося? А тому, що з комедійного, фентезійного бойовика він перетворився на містичний горор із рейтингом R. Звідти випарувався весь гумор, а з'явилися різні відірвані голови.

І ось прем'єра "Геллбоя-4". Судячи з трейлера, це знову містичні жахи. На успіх яких, чесно кажучи, надія примарна. Як і попереднього разу, творці запевняють, що їхній фільм ближчий до коміксу, але гріє це слабо.

За сюжетом — на дворі 1950-ті. Молодий агент Геллбой разом із напарницею з Бюро Розслідувань Паранормальної Діяльності повертається додому з чергового завдання. Вони не дали похмурим істотам із паралельних світів пробратися на Землю. Для цього агентам довелося запобігти магічному ритуалу. Однак їхній літак зазнає аварії, а команда опиняється в покинутому селі, далеко від цивілізації. Там мешкає Горбань, який укладає з людьми контракти, скріплені кров'ю, і разом із відьмами збирає людські душі — для диявола.

Щоб здолати Горбуна, Геллбою доведеться сміливо поглянути в серце пекла — свою душу, яка нерозривно пов'язана з царством тіней.

Трейлер фільму "Геллбой: Горбань"

"Смерть Путіна" / Putin

США, Польща, Мальта 2024, кримінал, політика, драма

Прем'єра: 26 вересня

На екрани України вийде картина про Путіна, яку представляли в Каннах цього року. Точніше, вона розповідає про життя і смерть Володимира Путіна. Автор — польський режисер Патрік Вега. За словами режисера, наприкінці фільму головний герой помирає у віці 60 років (у реальності зараз Путіну 71 рік), і це повинно стати "гепіендом".

Картина знята за допомогою ШІ — на основі численних фотографій Путіна. Яким він був, чим керувався і надихався? Від хлопчика, над яким знущався вітчим, і до самої смерті. У стрічці не зазначено акторський склад.

У виробництві фільму взяли участь США, Польща та Мальта. Робота тривала близько двох років. Ґрунтовно було досліджено документи, що стосуються терактів на Дубровці та в Беслані, а також військових злочинів під час вторгнення в Україну. Очікується, що фільм вийде в прокат у 50 країнах.

Враження від ролика складне: і схожий головний герой на Путіна, і ні.

Заявка його колишній дружині перед розлученням: "Я тебе викреслюю з історії, Людмило". Якось безглуздо й пафосно.

Чарлі Чаплін колись зіграв Адольфа Гітлера за його життя — у фільмі "Диктатор" (1940), це було сильно і смішно. Гітлер обіцяв розстріляти актора. Чи може впоратися ШІ з художньою роллю і наскільки? Відповісти на це запитання можна тільки після перегляду.

Трейлер фільму "Смерть Путіна"

"Мегалополіс" / Megalopolis

США, 2024, фантастика, драма

Прем'єра: 26 вересня

У ролях: Адам Драйвер, Джанкарло Еспозіто

85-річний американський класик Френсіс Форд Коппола ("Хрещений батько", "Апокаліпсис сьогодні", "Дракула"), двічі удостоєний "Золотої пальмової гілки" і тричі "Оскара", нарешті видав свій давно плеканий блокбастер. Попередній його фільм "Між" вийшов 13 років тому і зі свистом провалився в прокаті: за бюджету $7 млн. він зібрав лише $650 тисяч.

Ідея "Мегалополіса" виникла у Копполи наприкінці роботи над "Апокаліпсисом сьогодні" (1979), але втілити її метр зміг тільки зараз. Йому довелося продати свої виноробні, щоб отримати цей гігантський бюджет.

За сюжетом раптова катастрофа руйнує мегаполіс під назвою Новий Рим. Архітектор-ідеаліст Цезар Катіліна (Адам Драйвер) прагне перебудувати місто як утопію, а його ворог, мер-корупціонер Франклін Цицерон (Джанкарло Еспозіто) залишається прихильником регресу і старих порядків.

З трейлеру видно, що розмах у Нового Риму — на всі 120 мільйонів. Але чи не набір це просто красивих картинок? Прем'єра фільму була у травні в Каннах. Rotten Tomatoes від критиків дав картині всього 54%, ресурс Metacritic трохи накинув — 59% (зазвичай там оцінки менші, ніж у "томатів"), а на IMDb у неї пристойніший показник — 6,7 із 10.

Загалом сенсації чекати не слід, але подивитися цікаво.