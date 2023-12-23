"Три мушкетери: Міледі". Чому ставка на суперлиходійку у виконанні Еви Ґрін не виправдалася

На екрани України вийшла друга частина французького блокбастера про пригоди мушкетерів, де зі шпигунки Рішельє зробили прапор фемінізму.

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Якщо перша частина французьких "Трьох мушкетерів" за мотивами роману Александра Дюма, що вийшла у квітні, була позбавлена романтичного флеру першоджерела, нагадуючи "Джона Віка", то друга масштабними морськими баталіями схожа на "Піратів Карибського моря". Перша — неонуарна, друга — злегка фентезійна. Але друга програла першій, бо просіла динаміка, а ставка на акторську майстерність Еви Ґрін у ролі Міледі не виправдала себе: акторка блідо зіграла суперлиходійку. Зате автори зробили з Міледі новий прапор фемінізму: за її словами, вона 40 років бореться за свободу від чоловіків. Фокус констатує, що багато чого з оригінальних знахідок першої частини в другій кудись зникло і вийшли наче дві різні картини.

Підвіски королеви викинуті з другої частини і розіграна карта так званої "змови Шале", яка мимохідь згадується в романі Александра Дюма. Суть у тому, що молодший брат Людовика XIII (Луї Гаррель) Гастон (Жюльєн Фрісон) намагається усунути його, щоб розчистити собі місце до трону. Робить він це за допомогою різних персонажів — зокрема за допомогою царедворця Шале.

Постер фільму "Три Мушкетери: Міледі"

Д'Артаньян (Франсуа Сівіль) з перших хвилин фільму відстежує місце, де може опинитися Констанція Бонасьє (Ліна Кудрі), яка пропала у фіналі першої частини, грубо (а як іще?), беручи в заручники якогось пана за допомогою кинджала. Тут глядачів радує гумор із сучасними зворотами мови.

— Якби ви знали, хто я, ви б були ввічливішими, — зауважує пан.

— Так назвіть своє ім'я? — парирує шалений гасконець.

— Анрі де Талейран-Перігор, граф де Шале.

— Занадто багато слів для такого дрібного гада…

І далі чудові жарти:

— Я можу з вас зробити або багатія, або мерця.

— А я з вас — тільки мерця.

У Дюма, зрозуміло, нічого цього немає і сюжет фільму, який не будемо озвучувати, разюче відрізняється від літературного оригіналу. З книги взято тільки облогу Ла Рошелі (як частину французько-англійської війни), де закріпилися гугеноти, підтримувані англійцями. Герцог Бекінгемський послав флот, щоб зняти облогу з протестантської Ла Рошелі, обкладеної королівськими військами. Командував французами кардинал Рішельє. І тут режисер Мартен Бурбулон розвернувся масштабно: армада військових кораблів англійців, артилерійські батареї французів — усе показано з розмахом "Піратів Карибського моря". І це все непогано.

Головна помилка стрічки ось у чому: основний акцент у другій частині зроблено на Міледі, а Ева Ґрін зіграла її вкрай блідо. Хоча Міледі в "Трьох мушкетерах" — це жінка-демон, жінка-лисиця, яка має змінювати образ, вводячи в оману навіть свого колишнього чоловіка — графа де ла Фер — Атоса, роль якого виконує Венсан Кассель.

Сценаристи Матьє Делапорт і Александр де Ла Пательє і так максимально переформатували історію "Трьох мушкетерів" під цих двох зірок. І якщо Кассель як актор не підкачав, то Ева Ґрін навіть не наблизилася до диявольської "мінливості", якою зобов'язана володіти суперлиходійка Міледі. Ґрін — вродлива, але й тільки. Вона тут дерев'яно вимовляє розлогі монологи своєї легендарної героїні, а потім кидається з мініатюрним ножем на того, кого хоче усунути, але всі її замахи благополучно зриваються.

Однак один монолог варто зауважити. Міледі його звертає до Констанції Бонасьє (Ліна Кудрі), перебуваючи в ув'язненні в одного свого ворога (не будемо "зливати" нові інтриги). Міледі, якій загрожує страта, просить ніж у Констанції — нібито щоб накласти на себе руки. І причину називає дивовижну — в дусі модного зараз фемінізму (чим просякнутий, наприклад, фільм-переможець Канн-2023 режисерки Жустін Тріє "Анатомія падіння", який ми нещодавно розбирали). Отже, Міледі каже: "Я не хочу, щоб чоловіки мене стратили. Я 40 років боролася за свою свободу від чоловіків. Відтоді, як я стала жінкою, вони мене ґвалтували і пригнічували".

Не беруся коментувати цей спіч, який сценаристи склали для Міледі Вінтер, але він дуже суперечить вчинкам героїні: вона двічі наполегливо домагалася д'Артаньяна. Причому одним і тим самим прийомом: оголюючи груди. Питань немає — груди чудові, д'Артаньяну все складніше було відбиватися з ім'ям Констанції на вустах від сексуальних атак Міледі.

До речі, у д'Артаньяна був вкрадений знаменитий монолог про кохання (близький до оригінального тексту Дюма), адресований Міледі, і переданий Атосу в особі Венсана Касселя. Правильніше було б першу частину назвати не "Три мушкетери: д'Артаньян", а "Три мушкетери: Атос". Але й у другій фігура графа де ла Фер витіснила всіх чоловічих персонажів. Вона наскільки "роздулася", що Атос дозволив собі навіть робити підбадьорливі зауваження самому капітану де Тревілю (Марк Барбе): "Ніколи не здавайтеся".

Міледі (Ева Ґрін) і Атос (Венсан Кассель)

Д'Артаньян, який перебуває в цій екранізації в тіні старшого друга, у другій частині теж дозволив собі спрямувати пістолет у лоб самому кардиналу Рішельє (Ерік Руф). Епізод ефектний, нічого не скажеш, але, на жаль, не витягує другу частину на рівень першої — і "Три мушкетери: Міледі" програють начисто.