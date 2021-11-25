Вендета у світі люксу. Чи варто дивитися фільм "Дім Гуччі"

Фокус розповідає про найочікуваніший фільм року.

На українські екрани виходить найочікуваніший фільм року — картина режисера Рідлі Скотта "Дім Гуччі". Його офіційну прем'єру в кінотеатрах заплановано на 24 листопада. Фокус побував на преспоказі нової стрічки і готовий розповісти, чи варто переглянути нове творіння голлівудського режисера.

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Сценарій картини побудований на основі книги Сари Гей Форден "Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та жадібності". В основі сюжету – реальна історія внутрішньосімейного конфлікту знаменитої модної імперії та вбивства Мауріціо Гуччі. Леді Гага грає Патрицію Реджані, Адам Драйвер виконав роль Мауріціо Гуччі, а Джаред Лето зіграв Паоло Гуччі.

[ + – ] Трейлер фільму Рідлі Скотта "Дім Гуччі"

Мауріціо Гуччі, незважаючи на приналежність до знаменитого в модній індустрії прізвища, — скромний і сором'язливий хлопець. Він мріє стати юристом та не вимагає від життя багато. Раптом молодик знайомиться з Патрицією Реджані – дівчиною з робітничої родини, батькові якої вдалося піднятися за рахунок транспортних перевезень. У свою чергу, Родольфо Гуччі не поділяє вибір сина Мауріціо. Дізнавшись про намір сина одружитися з Патрицією, він позбавляє його спадщини. У брата Родольфо, Альдо, теж є син, Паоло, який уявляє себе талановитим дизайнером, який в очах громадськості та членів сім'ї виглядає бездарністю. Шляхи головних героїв перетинаються і перетворюються на потужний багаторічний конфлікт, що оголює найнижчі людські почуття. Результатом цієї історії став модний дім GUCCI без жодного члена родини Гуччі.

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Фільм "Дім Гуччі". Про що розповість сюжет найочікуванішої картини року

На виході в Рідлі Скотта вийшла ефектна стильна картина, яка щохвилини перегляду буквально проситься на полотно. Під час сеансу раз у раз ловиш себе на думці, що це умоглядне задоволення не повинне закінчуватися, і шкодуєш, що хронометраж стрічки лише 2 години 40 хвилин. Хочеться відзначити чудову гру акторів, "смачні" інтер'єрні композиції в кадрі, неймовірний результат роботи художників по костюмах, сильний саундтрек, приголомшливі локації.

Глядач по черзі потрапляє до Мілана кінця 1970-х, Нью-Йорка почала 1980-х, на чудову віллу Альдо Гуччі, потім — на ферму сім'ї в Тоскані, до швейцарського Сент-Моріца, і знову – до Мілана, тепер уже 1990-х років. І все це естетичне пересичення відбувається на фоні знаменитих треків Blondie, Енні Леннокс та інших музичних легенд епохи. Тож навіть найбільший шанувальник кінематографу може розраховувати на ефектний коктейль із яскравих емоцій, лаконічного гумору, естетичного задоволення та сильної гри зіркового акторського складу.

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Оксамитовий дрес-код. Леді Гага, Джаред Лето та Сальма Хаєк на прем'єрі "Дома Гуччі" в Нью-Йорку

Якщо скоротити довгі промови до одного речення, то скажемо, що фільм "Дім Гуччі" варто назвати бенефісом Леді Гаги, яка абсолютно і безапеляційно зарекомендувала себе драматичною актрисою. Її гру не вдалося затьмарити ні імпульсивному Джареду Лето, ні ліниво впевненому Аль Пачіно, ні достовірно інфантильному Адаму Драйверу. Кожен епізод картини, у якому була присутня Гага, ніби вишиковувався навколо неї і, здавалося, крім її жестів та міміки, на екрані нічого іншого не відбувається.

Можна з упевненістю стверджувати, що співачці вдалося створити якусь дуже "свою" Патрицію Реджані, і про достовірність її схожості з історичною персоною можуть судити лише ті, хто знає дружину та вбивцю Мауріціо Гуччі особисто, але в очах глядачів вона вже ніколи не буде іншою.

[ + – ] "Будинок Гуччі" варто назвати бенефісом Леді Гаги Фото: Кадр из фильма

Тож чи варто дивитися фільм "Дім Гуччі"?

Так, якщо:

Ви — шанувальник багатовимірної естетики та гарної музики.

Ні, якщо:

Ви добре знайомі з оригінальною історією і вас зачіпають сценарні невідповідності. Творці фільму дозволили собі численні відходження від першоджерела.