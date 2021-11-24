Леди Гага продала свой дом в Голливуде дочери Мика Джаггера

Ранее дом в тюдоровском стиле на Голливудских холмах принадлежал музыканту Фрэнку Заппе

Леди Гага, позируя на красных дорожках и, снимаясь в фильме "Дом Гуччи", нашла время на то, чтобы заняться собственной недвижимостью. И продала один из своих домов c музыкальной историей. Об этом пишет Dirt.

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Ранее дом на Голливудских холмах принадлежал музыканту Фрэнку Заппе. Он купил его еще в 1970-х, всего за 75 тысяч долларов и достроил к основному зданию с шестью спальнями два гостевых дома и домик для персонала. Вдова Фрэнка, Гейл, жила в этом доме до своей смерти в 2015 году. И уже на следующий год дети легендарного музыканта продали свое родовое гнездо Леди Гаге за 5,3 миллиона долларов.

[ + – ] Дом Леди Гаги, ранее принадлежавший Фрэнку Заппа Фото: realtor.com

Певица рассказывала в интервью Говарду Стерну, что ее новое имение "особенное и волшебное, а потому она оставит его в первозданном виде".

Именно на студии звукозаписи, которая расположена тут же, она записывала песни для своего альбома Chromatica.

Также тут имеется двухэтажная картинная галерея и старинные иллюминаторы от подводных лодок, которыми декорированы стены дома.

[ + – ] Дом Леди Гаги, ранее принадлежавший Фрэнку Заппа Фото: realtor.com

Теперь уникальный дом принадлежит Элизабет Джаггер, дочери знаменитой модели Джерри Холл и Мика Джаггера. Она родилась во время тура The Rolling Stones в США и сейчас занимается модельным бизнесом. Она третий ребенок из восьми детей Джаггера. Сейчас она замужем за кинопродюсером Кристофером Белхау; в прошлом году пара родила первого ребенка.

Впрочем, без дома Гага не останется. Ее основная резиденция находится в Малибу, штат Калифорния. Там есть ипподром и с террас открывается шикарный вид на океан. Певица купила имение в 2014 году за 22,5 миллиона долларов.

Напомним, недавно Илон Маск нашел покупателя на свой последний дом на Земле. Ранее миллиардер сообщил, что хочет избавиться от всей земной недвижимости, чтобы устремиться к Марсу.