Леді Гага продала свій будинок у Голлівуді доньці Міка Джаггера

Раніше будинок у тюдорівському стилі на Голлівудських пагорбах належав музикантові Френку Заппі.

Леді Гага позувала на червоних доріжках і, знімаючись у фільмі "Дом Гуччі", знайшла час на те, щоб зайнятися власною нерухомістю. І продала один із своїх будинків із музичною історією. Про це пише Dirt.

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Раніше будинок на Голлівудських пагорбах належав музикантові Френку Заппі. Він купив його ще в 1970-х, усього за 75 тисяч доларів і добудував до основної будівлі із шістьма спальнями два гостьові будинки та будиночок для персоналу. Вдова Френка, Гейл, жила у цьому будинку до своєї смерті у 2015 році. І вже наступного року діти легендарного музиканта продали своє родове гніздо Леді Газі за 5,3 мільйони доларів.

[ + – ] Будинок Леді Гаги, який раніше належав Френку Заппі Фото: realtor.com

Співачка розповідала в інтерв'ю Говарду Стерну, що її новий маєток "особливий і чарівний, а тому вона залишить його в первозданному вигляді".

Саме на студії звукозапису, яка розташована тут же, він записував пісні для свого альбому Chromatica.

Також є двоповерхова картинна галерея і старовинні ілюмінатори від підводних човнів, якими декоровані стіни будинку.

[ + – ] Будинок Леді Гаги, який раніше належав Френку Заппі Фото: realtor.com

Тепер унікальний будинок належить Елізабет Джаггер, дочці знаменитої моделі Джеррі Голл і Міка Джаггера. Вона народилася під час туру The Rolling Stones у США і зараз займається модельним бізнесом. Вона третя дитина із восьми дітей Джаггера. Зараз вона одружена з кінопродюсером Крістофером Белхау. Торік пара народила першу дитину.

Утім, без дому Гага не залишиться. Її основна резиденція знаходиться у Малібу, штат Каліфорнія. Там є іподром і з терас відкривається шикарний краєвид на океан. Співачка купила маєток у 2014 році за 22,5 мільйони доларів.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск знайшов покупця на свій останній будинок на Землі. Раніше мільярдер повідомив, що хоче позбутися всієї земної нерухомості, щоб попрямувати на Марс.