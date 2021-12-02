Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на премьере нового фильма с его участием

Ирина Шейк пришла поддержать отца своей дочери, однако вместе пара не позировала.

Российская супермодель Ирина Шейк появилась на премьере фильма "Аллея кошмаров", в котором снялся ее бывший возлюбленный и отец ее дочери Брэдли Купер, сообщает ET.

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На мероприятии Ирина появилась в стильном костюме цвета мокрого асфальта в полоску, под расстегнутым двубортным пиджаком которого виднелся комплект оригинальных кожаных подтяжек, едва прикрывавших грудь модели.

[ + – ] Ирина Шейк на премьере фильма "Аллея кошмаров" в Линкольн-центре, Нью-Йорк

Волосы Шейк собрала в тугой пучок, а в макияже сделал акцент на губы, выбрав ярко-красную помаду. Вечерний ансамбль дополняли черный клатч и остроносые туфли на каблуке.

[ + – ] Ирина Шейк и Стелла Максвелл

Россиянка пришла поддержать Купера, однако не позировала рядом с ним. При этом сам Брэдли назвал присутствие Ирины в этот вечер рядом с ним и ее поддержку "особенным моментом". Об этом он сказал журналисту ЕТ Нишель Тернер.

[ + – ] Брэдли Купер и его партнерша по фильму Руни Мара

В новом фильме Гильермо Дель Торро Купер играет Стэнтона Карлайла, человека из Миссисипи, которому не повезло, когда он встречает в бродячем цирке ясновидящую и ее мужа-менталиста, начавших менять его сознание.

В ленте Купер не только говорил с южным протяжным тоном, но и существенно изменился. Например, у него были усы в стиле 1940-х годов. По его словам, все это того стоило, ведь он имел возможность поработать со звездным актерским составом Nightmare Alley, в который входят Кейт Бланшетт, Руни Мара, Уиллем Дефо и другие.

[ + – ] Трейлер фильма "Аллея кошмаров"

"Я был так взволнован, каждый день приходя на работу, будь то Виллем Дефо в тот день, или Дэвид Стрэтэйрн, или Марк Повинелли, или Рон Перлман, или Тони Коллетт, я имею в виду, актерский состав был безумным. А потом, быть там с Гильермо. Думаю, это было самым приятным", – признался он.

Напомним, в последнее время Ирина и Брэдли все чаще появляются на улице вместе, подкидывая СМИ пищу для размышлений касательно статуса своих отношений. Пара, которая после расставания сохранила хорошие отношения, вместе воспитывает дочь.