Ірина Шейк підтримала Бредлі Купера на прем'єрі нового фільму за його участю

Ірина Шейк прийшла підтримати батька своєї дочки, проте разом пара не позувала.

Російська супермодель Ірина Шейк з'явилася на прем'єрі фільму "Алея жаху", у якому знявся її колишній коханий та батько доньки Бредлі Купер, повідомляє ET.

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На заході Ірина з'явилася в стильному костюмі кольору мокрого асфальту в смужку, під розстебнутим двобортним піджаком якого виднівся комплект оригінальних шкіряних підтяжок, що ледве прикривали груди моделі.

[ + – ] Ірина Шейк на прем'єрі "Алея жаху" у Лінкольн-центрі, Нью-Йорк

Волосся Шейк зібрала в тугий пучок, а в макіяжі зробив акцент на губи, вибравши яскраво-червону помаду. Вечірній ансамбль доповнювали чорний клатч та гостроносі туфлі на підборах.

[ + – ] Ірина Шейк та Стелла Максвелл

Росіянка прийшла підтримати Купера, проте не позувала поруч із ним. При цьому сам Бредлі назвав присутність Ірини цього вечора поруч із ним та її підтримку "особливим моментом". Про це він сказав журналісту ЕТ Нішель Тернер.

[ + – ] Бредлі Купер та його партнерка з фільму Руні Мара

У новому фільмі Гільєрмо Дель Торро Купер грає Стентона Карлайла, людини з Міссісіпі, якій не пощастило, коли він зустрічає в бродячому цирку ясновидця і її чоловіка-менталіста, які почали змінювати його свідомість.

У стрічці Купер не лише говорив із південним протяжним тоном, а й суттєво змінився. Наприклад, він мав вуса в стилі 1940-х років. За його словами, все це того коштувало, адже він мав нагоду попрацювати із зірковим акторським складом Nightmare Alley, до якого входять Кейт Бланшетт, Руні Мара, Віллем Дефо та інші.

[ + – ] Трейлер фільму "Алея жаху"

"Я був такий схвильований, щодня приходячи на роботу, чи то Віллем Дефо того дня, чи Девід Стратейрн, чи Марк Повінеллі, чи Рон Перлман, чи Тоні Коллетт, я маю на увазі, акторський склад був шаленим. А потім, бути там із Гільєрмо. Думаю, це було найприємнішим", — зізнався він.

Нагадаємо, останнім часом Ірина та Бредлі все частіше з'являються на вулиці разом, підкидаючи ЗМІ їжу для роздумів щодо статусу своїх відносин. Пара, яка після розлучення зберегла добрі стосунки, разом виховує доньку.