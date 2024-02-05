Модне фіаско: 7 найпровальніших вбрань премії "Греммі-2024" (фото, відео)

Не всі гості премії обрали вбрання до місця. Деякі відзначилися ансамблями, викликавши подив модних критиків.

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Червона доріжка "Греммі-2024" була багата на зірок у кутюрному вбранні. Незважаючи на те, що церемонія — це свято музики, знаменитості, особливо номіновані на премію, постаралися у виборі вбрання для заходу. Щоправда, були й ті, хто особливо не переймався зовнішнім виглядом, або ж вибрав відверто невдале вбрання, нехай і за багато грошей. Фокус зібрав найбільш неоднозначні ансамблі і пропонує вам подивитися на них.

Біллі Айліш

Номінована в шести номінаціях Біллі Айліш, яка перемогла з найкращою піснею, з'явилася на червоній доріжці в стилі Барбі. Вона одягла вінтажний бомбер Chrome Hearts. Чорна куртка мала світло-рожеві рукави, срібні ґудзики у формі сердечок і рожеву вишивку з написом "Барбі" спереду. Айліш поєднувала свою куртку з повсякденною білою сорочкою навстіж і чорними класичними штанами. Своє вбрання співачка доповнила простим срібним браслетом з бісеру і каблучками. Якщо для якоїсь неформальної вечірки вбрання Біллі було б доречним, то на такому урочистому заході семиразова переможниця мала вигляд, ніби випадково забігла з вулиці.

Шейла І

Американська перкусіоністка і співачка Шейла І мала вигляд, на думку оглядачів видання The List, як "діжка райдужного шербету". Вона з'явилася на червоній доріжці в брючному картатому костюмі з паєтками, розфарбованому в усі кольори веселки. Дрібний принт і мішанина кольорів цього костюма були приголомшливими, а розмір оверсайз мав неохайний вигляд і нагадував піжаму. Поєднання його з вільною, незаправленою сорочкою і балетками тільки зробило цей костюм, уже схожий на домашній одяг, ще неохайнішим. Крім того, розпущене волосся і великі сережки-кільця лише додали привабливих елементів до і без того приголомшливого образу.

Шейла І в костюмі "вирви око" Фото: Getty

Доджа Кет

Цього року Доджа Кет відзначилася як у списках найголіших суконь, так і найневдаліших. Її сукня від Dilara Findikoglu майже точно відповідала тону її шкіри, і цей вибір кольору виявився вкрай невдалим. Ба більше, через прозору тканину просвічували всі татуювання, декольте викликало запитання, а вибір окулярів, бейсболки, аксесуарів і взуття просто не клеївся з іншими деталями образу.

Ерін Аллен Кейн

Співачка Ерін Аллен Кейн мала такий вигляд, ніби вона позичила просочену кров'ю сукню Керрі для випускного вечора. Вона вийшла на червону доріжку в білому вбранні без бретелей зі спідницею-ліхтариком і довгим шлейфом у стилі весільних суконь. Силует жодним чином не підкреслював її фігуру, але саме червона пляма нагорі в поєднанні з деякими позбавленими смаку прикрасами з бісеру ще більше принижувала весь образ. Кейн вдалося зробити цю сукню ще більш дивною за допомогою зачіски в стилі Грінча.

Ерін Аллен Кейн

Йоланда Адамс

Американська співачка і радіоведуча Йоланда Адамс теж відзначилася вибором вбрання. Вона одягла неоново-рожевий атласний піджак, який було досить складно розглянути через яскравий колір, але додавання прикрас у вигляді троянд зробило його ще складнішим для сприйняття. Остаточно добили її образ золотисті тонкі штани в паєтках у стилі диско і гостроносе рожеве взуття.

Йоланда Адамс Фото: Getty

Лорен Дейгл

Авторка і виконавиця пісень Лорен Дейгл з'явилася на червоній доріжці в сукні, що нагадує пропущену через м'ясорубку тюль. Пишна спідниця з розрізом, ліф, подекуди прикрашений різнокольоровими нитками, бежевий капелюх, сріблясті босоніжки на платформі і безліч дешевих прикрас зробили її швидше дитиною хіпі, ніж гостею престижного заходу.

Лорен Дейгл

Кой Лере

Американська реперка і авторка пісень Кой Лере, відома своєю любов'ю до красивих бюст'є і шкіряних курток, цього разу промахнулася. Вона прийшла на церемонію в ансамблі, що збиває з пантелику, який складався з прозорих колготок, трусів і чорного приталеного піджака. Образ доповнювали гостроносі туфлі і неоново-зелена накидка.

Кой Лере

Раніше Фокус писав про найсміливіші сукні церемонії.