Леді Гага назвала росіян тупими під час концерту в США

Співачка згадала про свою поїздку в Росію у 2012 році, де висміяла закон про пропаганду ЛГБТ.

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36-річна епатажна американська співачка Леді Гага під час свого нещодавнього концерту в Лас-Вегасі згадала про свої поїздки в Росію та назвала росіян "тупими". Відео з концерту Леді Гаги записали шанувальники й опублікували у Twitter. На ньому співачка згадує свій концерт у 2012 році в Росії, коли вона зі сцени виголосила промову на підтримку ЛГБТ-спільноти та запропонувала заарештувати її за це, оскільки незадовго до візиту Гаги до Москви в РФ ухвалили закон про заборону пропаганди ЛГБТ серед неповнолітніх.

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"Їм потрібно було заарештувати мене в Росії, поки в них була можливість. Я сказала їм одягнути на мене кайданки, я приїхала з конвоєм. Вони були тупими тоді, такими і залишилися", — заявила співачка під час концерту в США.

У 2012 році артистку в Росії ніхто не заарештував, але на запит одіозного депутата Держдуми РФ Віталія Милонова — затятого борця за традиційні цінності — прокуратура розпочала перевірку.

Під час концерту у Лас-Вегасі співачка виступила з промовою про війну Росії проти України та розповіла, як сама допомагає постраждалим. Нагадаємо, голлівудська співачка серед західних зірок, які проти повномасштабної війни в Україні.

Російські шанувальники образилися на Леді Гагу за невтішні слова. У соцмережах співачки з'явилося море гнівних коментарів, в яких їй окремо пригадали скандал через роман з актором Бредлі Купером: у 2019 році він розлучився зі своєю колишньою коханою моделлю Іриною Шейк, а винуватицею їхнього розриву називали Леді Гагу. Чутки про роман двох знаменитостей обговорювали у всіх ЗМІ. Особливо після спільного виступу артистів на церемонії вручення премії "Оскар", де вони виконали проникливу композицію про кохання — саундтрек із фільму "Зірка народилася", сидячи за роялем щока до щоки. Через два місяці після цього Купер і Шейк розлучилися.

Як писав раніше Фокус, нещодавно Леді Гага викликала фурор своїм виступом під час 64-ї щорічної премії Grammy у Лас-Вегасі, де вона з'явилася у шовковій сукні кольору морської хвилі з величезним бантом, що нагадує культове рожеве вбрання, Мерилін Монро.

Також Фокус писав про церемонію "Греммі" у Лас-Вегасі, куди Гага прийшла у сукні від Armani Privé з діамантами від Tiffany.