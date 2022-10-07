"Это не ваша страна": Стивен Кинг посоветовал России убраться из Украины

Писатель обратился к стране-агрессору от "лица всего мира". Минобороны Украины отреагировало на твит американского фантаста.

Related video

Писатель Стивен Кинг посоветовал Российской Федерации убраться из Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

Он, в частности, подчеркнул, что обращается к стране-агрессору от лица всего мира.

"Мир –– России: Убирайтесь из Украины. Это не ваша страна", –– заявил известный американский фантаст.

Меньше чем за сутки публикация набрала около 13 тыс. ретвитов и почти 70 тыс. лайков.

Твит "короля ужасов" прокомментировала пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, украинское оборонное ведомство отметило, что Кинг учит мир разговаривать с Российской Федерацией тем единственным языком, который она понимает.

"Вашим произведением "Как писать книги" вы научили мир писать. Сегодня вы учите мир, как разговаривать с Россией тем единственным способом, который она способна понять! Мы салютуем вам, сэр!" –– говорится в ответе Минобороны.

Стивен Кинг с начала полномасштабного вторжения России неоднократно высказывал свою поддержку украинцам.

После обстрела торгового центра "Амстор" в Кременчуге Полтавской области "король ужасов" открыто назвал Россию страной-террористом.

Ранее он также говорил, что российский президент Владимир Путин несет опасность не только Украине, но и всему миру.