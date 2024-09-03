Захід не переконає Путіна: як може закінчитися війна в Україні, — FA

У матеріалі йдеться про те, що для Путіна війна в Україні є стратегічною необхідністю. Сполученим Штатам та іншим партнерам України важливо в таких умовах не зупиняти підтримку і продовжувати економічний тиск на Росію.

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Президент РФ Володимир Путін не змінить своєї думки щодо України. Від самого початку він обрав війну, а тому Захід не зможе переконати його. Про це написав у статті для Foreign affairs старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Пітер Шредер.

За словами журналістів, для Путіна війна в Україні є стратегічною необхідністю. Він вважає, що в такий спосіб може запобігти перетворенню сусідньої з Росією країни на "бастіон", який Захід може використати для загрози. Він узяв на себе особисту відповідальність і вважає, що досягнення мети варте будь-якої ціни.

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Видання пише, що єдиний спосіб закінчити війну — дочекатися, поки Путін втратить владу. Сполученим Штатам та іншим партнерам України важливо в таких умовах не зупиняти підтримку і продовжувати економічний тиск на Росію.

У матеріалі йдеться, якщо Путін не хоче припиняти війну, то бойові дії можуть закінчитися за двома сценаріями:

Росія втрачає можливість продовжувати кампанію;

Володимир Путін втрачає владу або помирає.

Видання пише, що досягнення першого сценарію практично нереальне. Так, Путін хоче продовжувати війну і може й надалі відправляти в Україну солдатів, витрачати нові ресурси для підтримки наступу ЗС РФ.

Що ж до другого варіанту, то, як передбачається, це непрактично. Так, протягом десятиліть Вашингтон не демонстрував особливих здібностей до успішного маніпулювання російською політикою.

Тому, як вважають журналісти, Вашингтону варто "грати в довгу" і чекати, поки Путін піде сам або його "витіснять" у самій Росії. Так, Штатам потрібно зосередитися на допомозі Україні та запобіганні просуванню російських військ.

Раніше Фокус писав, що Путін погрожує розібратися з "бандитами", які дестабілізують ситуацію в Курській області. Російське населення в Курській області зараз "проходить важкі випробування", але Україна вторгненням на територію Росії не змогла відвернути увагу Кремля від наступу на Донбасі, заявив Путін.