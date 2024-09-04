Повільно, але поступово: Путін усе ще вірить, що зможе поглинути Україну, — ISW

Американські аналітики заявили, що в Кремлі стратегічне мислення залишилося колишнім і російський президент переконаний у досягненні цілей вторгнення. Операція ЗСУ в Курській області впливає лише на ЗС РФ, але не на керівництво держави.

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Російський президент Володимир Путін переконаний, що його країні все-таки вдасться поглинути Україну, хоч цей процес і може зайняти чимало часу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 4 вересня.

За даними аналітиків, Кремль і його керівництво впевнені, що поступовий наступ ЗС РФ на фонті здатен не тільки захоплювати чужі території, а й виснажить сили України.

У результаті виходить, що операція ЗСУ в Курській області має вплив на російських окупантів на оперативному рівні, проте все ж таки не змінила стратегічне мислення Володимира Путіна.

Ба більше, Москва переконана, що цілі війни проти України нібито цілком досяжні, хоч і можуть зайняти більше часу, ніж планувалося.

"Путін вважає, що Росія може повільно і на невизначений термін підпорядкувати собі Україну шляхом поступового просування вперед і що Росія може досягти своїх цілей шляхом війни на виснаження проти українських сил. Ці оцінки роблять Путіна несприйнятливим до мирних переговорів на інших умовах, ніж капітуляція України і Заходу перед його вимогами", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 вересня повідомлялося, що є тільки два можливих способи незабаром закінчити війну в Україні, писали в Foreign Affairs. За словами журналістів, після повномасштабного вторгнення 2022 року планувальники стратегій США щодо війни в Україні, по суті, видавали бажане за дійсне. В основі американських розрахунків — уявлення про Путіна як про опортуніста, яке на перевірку виявилося хибним.