Чи почнеться наступ України 2025 року: розвідка США змінює прогноз на наступні пів року

Навесні 2024 року в ЦРУ вважали, що військова підтримка західних партнерів України допоможе протриматися до кінця 2024 року, а на початку 2025-го — повернути ініціативу на полі бою і піти в контрнаступ. Очікувалися успішні пронизливі удари по об'єктах Чорноморського флоту. Водночас американська розвідспільнота не виключала і "нових Авдіївок".

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У березні цього року директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на слуханнях за участю голів розвідслужб США прогнозував, що завдяки додатковій допомозі Україна до кінця поточного року або до початку 2025-го зможе повернути наступальну ініціативу і вести переговори з позиції сили. Фокус з'ясував, наскільки змінилися очікування американської розвідспільноти від контрнаступу ЗСУ сьогодні.

Військова підтримка союзників мала допомогти Україні утримувати лінію оборони до кінця 2024 року, щоб потім перейти до контрдій. При цьому прогнозувалися успішні пронизливі удари по території Криму і Чорноморському флоту. Водночас директор ЦРУ також попереджав, що без західної допомоги "нових Авдіївок" буде більше.

Вересневі вибори в Німеччині та військова допомога Києву

На тлі бюджетних скорочень у Німеччині та нових доказів причетності України до вибухів на підводному газопроводі між Німеччиною та РФ подальша військова підтримка з боку Берліна (а звідси й очікуваний контрнаступ України у 2024-му або на початку 2025-го) — під питанням, про це пише The New York Times.

Під час візиту до Молдови канцлер ФРН Олаф Шольц запевняв, що допомога не зупиниться, і що Німеччина — найбільший європейський союзник України. Але чинний коаліційний уряд втрачає популярність у Німеччині, а на вересневих виборах очікується, що у виграші опиняться вкрай ліві та праві партії політичного спектра — і ті, й інші закликають зупинити військову підтримку Києву.

Головний тягар поточного уряду, який виглядає паралізованим у сенсі серйозних фінансових рішень, — це конституційна вимога утримувати бюджетний дефіцит не вище 0,35% ВВП. Але на горизонті маячить ще одна потенційна неприємність — у німецькій генпрокурорці можуть пред'явити комусь з українських офіційних осіб звинувачення в причетності до вибухів на "Північних потоках" 2022 року.

Минулої п'ятниці коаліційний уряд погодився звузити цільове значення бюджетного дефіциту на 2025 рік із 17 млрд євро до 12. За даними видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, міністр фінансів Крістіан Ліндре запропонував заморозити нову військову допомогу Україні від Німеччини до повного фінансування бюджетних ресурсів. Також минулого місяця уряд вирішив урізати допомогу Україні на 2025 рік із 7,5 до 4 млрд, а нестачу — заповнити коштами від заморожених російських активів, згідно з планом, узгодженим сімома європейськими країнами на червневій зустрічі в Італії.

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В Офісі президента України, судячи з усього, з тривогою дивляться на календар. Крім вересневих виборів у Бундестазі, після 5 листопада визначиться і переможець президентських виборів у США, а повернення до Білого дому Дональда Трампа обіцяє Україні мало хорошого.

Курська асиметрія ЗСУ — частина контрнаступу України у 2024-му

На тлі потенційного скорочення військового постачання і в умовах, коли Сили оборони перебувають під тиском по всій лінії фронту, поява ЗСУ в Курській області виглядає як хід конем від Генштабу.

На думку колишнього директора Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкла Кларка, подібні обставини на фронті змушують шукати точку тиску, про яку вже ворогу довелося б турбуватися.

Військовий аналітик Sky News Шон Белл зазначив, що українська операція має вигляд добре спланованої, що Україна розвинула початковий успіх, зміцнила свої сили й просунулася вглиб. За його словами, хоча Київ і не оголошував мети операції, схоже, що Володимир Зеленський прагнув перехопити ініціативу і піти в контрнаступ, спровокувавши відповідь з боку РФ. Очікувалося, що така операція послабить тиск на Донбасі.

Але, судячи з усього, президент РФ Володимир Путін не поспішає з військовою відповіддю і користується тим, що близько 10 000 українських військовослужбовців перебувають "зафіксованими" на російській території, далеко від Донецької області.

За словами Белла, Путін зважає на те, що прогрес у військових діях на лінії фронту з приходом зими зупиниться, тому в його військ, імовірно, залишиться 10-12 тижнів, щоб досягти своїх цілей. Поки що він може продовжувати зосереджувати зусилля на Донбасі, а вже потім подумає про Курську область.

У редакційній статті Boston Globe наголошується на серйозності намірів України щодо курської операції, яка вже підняла моральний дух і цивільних, і військових, і стала шоком для Путіна і сюрпризом для Вашингтона, який у тому, що стосується використання американської зброї на російській території, "тримав українські сили на короткому повідці".

За словами авторів публікації, Україна має право проводити подібні контратаки, тому що постраждала від вторгнення, і, судячи з усього, захоплена територія — за даними Києва, 93 населених пункти й близько 800 кв. км — може стати предметом угоди в майбутніх мирних переговорах.

"Ми не можемо вічно жити в окопах"

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що вилазка ЗСУ в західному російському регіоні поставила Путіна в незручне становище, але "є просте рішення: він може забратися геть з України — і на цьому поставити крапку".

93 населених пункти і близько 800 кв. км у Курській області можуть стати предметом угоди в майбутніх мирних переговорах

У день початку операції в Курській області Єгор Черняєв, заступник голови парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки України, в інтерв'ю журналістам сказав, що історично Росія розміщувала аеродроми біля західного кордону, тому Київ і просив зняти обмеження на удари далекобійною зброєю.

"Вони атакують керованими авіабомбами, які ми не можемо перехоплювати. Щодня одне й те саме. Ми не можемо жити в цих окопах вічно. У нас є ракети, але це все одно, що битися з однією рукою, прив'язаною до спини", — сказав він після поїздки до Вашингтона, де проводив зустріч із представниками Конгресу. Однією з його задач було домогтися дозволу на удари ATACMS дальністю до 300 км.

"Послухайте, ми не збираємося бити по Кремлю", — пояснював він.

Україна притупляє просування росіян, але втрачає території

У нещодавньому квартальному звіті Міноборони США щодо військової допомоги Україні опубліковано низку оцінок Розвідувального управління Міноборони (DIA). Оцінки ці багато в чому узгоджуються з тенденціями і явищами, які спостерігаються у відкритих джерелах, хоча поки що незрозуміло, які висновки американські політики мають зробити, враховуючи, що, згідно з деякими з оцінок, певні райони зараз абсолютно статичні. Хоча в "Інституті вивчення війни" вважають, що в тих самих районах все ж таки спостерігається прогрес.

Україна притупляє просування росіян, але при цьому втрачає території, йдеться у звіті.

"Протягом кварталу Сили оборони України продовжували вести оборону проти російських військових просувань у Харківському, Луганському та Донецькому регіонах. Для російських сил пріоритетом залишалося захоплення Донецького регіону, і вони домагалися дедалі більших територіальних завоювань", — повідомляється у звіті.

Міноборони США також зазначає, що вдалося обмежити харківський наступ ЗС РФ кількома кілометрами захопленої території. При цьому ЗС РФ зазнали суттєвих втрат.

Західної допомоги не вистачить, щоб досягти паритету з РФ у 10 000 артилерійських снарядів щодня

Зазначалося, що американської допомоги, яка почала прибувати в червні, не вистачить, щоб досягти паритету з РФ у 10 000 артилерійських снарядів на день.

"Україна, ймовірно, збереже можливості для проведення оборонних операцій, але не великомасштабного контрнаступу протягом наступних шести місяців, згідно з DIA", — йдеться у звіті.

РФ погрожує відплатою за удари ATACMS по Криму

Для захисту Кримського мосту від ударів ATACMS і HIMARS російським силам довелося зміцнювати ППО найдосконалішими системами РФ — С-500. Але війська РФ не повною мірою продемонстрували С-500 на території України, що в DIA розглядають як свідчення того, що РФ не вистачає коштів для захисту Кримського півострова.

Повідомлялося і про атаки на російські нафтопереробні комплекси:

Список російських інфраструктурних об'єктів, які атакувала Україна з квітня по червень 2024 року

Обладнання та підготовка, яку США надали українським ВМС протягом кварталу:

Список військовий підтримки українським ВМС протягом кварталу

Військовий потенціал України та РФ

Попри це, в DIA вважають російські С-400 і загальну систему ППО РФ однією з найдосконаліших у світі, а російський підхід до мобілізації — достатнім для ведення війни на виснаження. У 2024 році РФ рекрутувала для війни в Україні 160 000 новобранців і продовжує збільшувати особовий склад без загальної мобілізації.

В Україні також триває мобілізаційна кампанія, 2 липня секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Україна може без особливих складнощів до кінця року мобілізувати 200 тисяч осіб.

У квітневому звіті німецької компанії Statista порівнювали можливості РФ і України:

загальний військовий резерв РФ оцінювали в 69 432 472 осіб;

резерв України — 22 806 303;

чисельність чинних військових у РФ була 1 320 000;

в України чинних військових — 900 000.

Військовий потенціал України та РФ

Невеликі контратаки та локальні наступи

ЗСУ успішно відбили серію масштабних наступів у західній частині Донецької області наприкінці липня 2024 року. При цьому використовувалися дрони та обмежена артилерійська підтримка

У звіті "Інституту вивчення війни" від 21 серпня йдеться про те, що нещодавні оцінки американської розвідки наголошують на зусиллях України в розробці альтернативних та асиметричних можливостей, оскільки доводиться протистояти силам противника, які переважають, — у живій силі та техніці. І вважають, що не тільки Україна не здатна на великомасштабний наступ протягом наступних пів року, а й РФ не зможе завдяки якійсь окремій рішучій операції домогтися перемоги у війні.

За оцінками DIA, у командуванні РФ припускають, що Україна не зможе оскаржувати ініціативу на всьому театрі військових дій. Але в ISW з упевненістю говорять про те, що Сили оборони, навпаки, довели, що можуть застосовувати альтернативні й асиметричні підходи, наприклад завдавати ударів далекобійними БПЛА по аеродромах і захищатися від механізованих і піхотних атак.

Прикладом чого є те, що ЗСУ успішно відбили серію масштабних наступів у західній частині Донецької області наприкінці липня 2024 року. При цьому використовували дрони й обмежену артилерійську підтримку.

У ISW вважають, що ЗСУ можуть внаслідок невеликих контратак і локальних контрнаступів звільняти свої території. До всього іншого, такий підхід усуває проблеми, пов'язані з великомасштабним контрнаступом і несвоєчасною військовою допомогою.

У ЗСУ було кілька успішних локальних контратак на півночі Харківської області та в напрямку Кремінної в останні кілька місяців. Звідси припущення, що ЗСУ вже намагаються оскаржити тактичну ініціативу на низці ділянок передової. Оперативна ініціатива в Курській області також за Україною, адже це відвертає російські сили з інших районів фронту, хоча й менш для них пріоритетних.

Нагадаємо, що активність авіації РФ знизилася на більшій частині передової, а ударів КАБами стало в 10 разів менше.

Також повідомлялося, що спікер 3-ї ОШБр зазначив, що наступ у Харківській області вдалося зупинити.