Україна розробляє альтернативні та асиметричні способи, щоб протистояти РФ, — ISW

За оцінками Розвідувального управління Пентагону (DIA), ЗСУ "ймовірно" зберігають можливості для оборонних операцій в Україні, але не здатні на великомасштабний контрнаступ протягом щонайменше наступних шести місяців. Але, за оцінками ISW, російські війська теж не можуть шляхом окремої рішучої операції гарантувати собі перемогу у війні.

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Нещодавні оцінки розвідки США наголошують на зусиллях України, спрямованих на розробку альтернативних і асиметричних можливостей на тлі російської переваги в живій силі та техніці, а також вказують на залежність України від західної військової допомоги. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 21 серпня.

Оцінки американської розвідспільноти значною мірою сходяться з даними з відкритих джерел.

Згідно з оцінками Розвідувального управління Міноборони США (DIA), нещодавньої військової допомоги Україні "майже напевно" не вистачить, щоб допомогти подолати артилерійську перевагу РФ приблизно в 10 000 щоденних пострілів.

"Руйнівні російські обстріли та удари коректованими бомбами, мабуть, лежать в основі теорії перемоги Кремля в Україні, згідно з якою російські сили можуть продовжувати повільний, виснажливий наступ, руйнувати українські населені пункти вщент, незалежно від втрат у живій силі", — зазначають аналітики.

За їхніми словами, російське командування виходить із припущення про те, що війська РФ можуть позбавити Україну можливості оскаржувати ініціативу на всьому театрі військових дій.

Українські сили, навпаки, продемонстрували спроможність розробляти й застосовувати альтернативні та асиметричні підходи: використовуються далекобійні БПЛА, щоб частково протистояти артилерійській перевазі РФ в Україні та захиститися від механізованих і піхотних атак, часто з непорівнянним ефектом, якщо порівнювати з менш масштабними системами, які використовують українські сили.

Українські війська успішно відбили серію великомасштабних російських механізованих атак у західній частині Донецької області наприкінці липня 2024 року за допомогою дронів і обмеженої артилерійської підтримки. Російські військкори раніше попереджали про загрозу цілеспрямованих українських ударів FPV-дронами по всій лінії фронту в Україні.

Останнього траншу американської допомоги Україні, безсумнівно, недостатньо, щоб розв'язати проблему нерівності в артилерії між ЗСУ та ЗС РФ, яка зберігається, а асиметричні засоби не є заміною артилерії та іншим засобам ведення вогню.

Але США і широкий альянс західних країн, як і раніше, можуть розв'язувати проблеми України, пов'язані зі зволіканням у наданні військової допомоги.

"DIA також оцінює, що Україна "ймовірно" зберігає можливості продовжувати оборонні операції в Україні, але не здатна на великомасштабний контрнаступ протягом щонайменше наступних шести місяців", — наводять аналітики ISW оцінки американської розвідки.

Згідно ж з нещодавніми оцінками ISW, ні в російських, ні в українських сил немає можливості проводити окремі рішучі операції, які б гарантували перемогу у війні. Замість цього обом сторонам війни потрібні множинні успішні операції з обмеженими оперативними цілями, які в сукупності можуть досягти стратегічних цілей.

ISW продовжує оцінювати, що українські сили могли б проводити невеликі контратаки та локальні контрнаступи для звільнення території. Такий підхід дозволить уникнути проблем, пов'язаних із великомасштабним контрнаступом на тлі затримок із західною військовою допомогою.

Українські сили провели кілька локальних контратак на півночі Харківської області та в напрямку Кремінної в останні місяці. Це дозволяє припустити, що ЗСУ вже намагаються оскаржити тактичну ініціативу на окремих ділянках фронту. ЗСУ досягли успіху в локальній наступальній операції в Курській області та захопленні оперативної ініціативи в цьому секторі, що відвертає російські сили з інших, менш пріоритетних районів фронту в Україні.

Нагадаємо, що у Зеленського пояснили наслідки операції в Курській області.

Також повідомлялося, що ЗСУ вдалося знизити темп наступальних операцій росіян під Покровськом.