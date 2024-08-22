Украина разрабатывает альтернативные и асимметричные способы, чтобы противостоять военной мощи РФ, — ISW

По оценкам Разведывательное управление Пентагона (DIA), ВСУ "вероятно" сохраняют возможности для оборонительных операций в Украине, но не способны на крупномасштабное контрнаступление в течение по меньшей мере следующих шести месяцев. Но, по оценкам ISW, российские войска тоже не могут за счет отдельной решительной операции гарантировать себе победу в войне.

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Недавние оценки разведки США подчеркивают усилия Украины, направленные на разработку альтернативных и асимметричных возможностей перед лицом российского преимущества в живой силе и технике, а также указывают на зависимость Украины от западной военной помощи. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 21 августа.

Оценки американского разведсообщества в значительной степени сходятся с данными из открытых источников.

Согласно оценкам Разведывательного управления Минобороны США (DIA), недавней военной помощи Украине "почти наверняка" не хватит, чтобы помочь преодолеть артиллерийское преимущество РФ примерно в 10 000 ежедневных выстрелов.

"Разрушительные российские обстрелы и удары корректируемыми бомбам, по-видимому, лежат в основе теории победы Кремля в Украине, согласно которой российские силы могут продолжать медленное, изнурительное наступление, разрушать украинские населенные пункты до основания, независимо от потерь в живой силе", — отмечают аналитики.

По их словам, российское командование исходит из предположения о том, что войска РФ могут лишить Украину возможности оспаривать инициативу на всем театре военных действий.

Украинские силы, напротив, продемонстрировали способность разрабатывать и применять альтернативные и асимметричные подходы: используются дальнобойные БПЛА, чтобы частично противостоять артиллерийскому преимуществу РФ в Украине и защититься от механизированных и пехотных атак, часто с несоизмеримым эффектом, если сравнивать с менее масштабными системами, которые используют украинские силы.

Украинские войска успешно отразили серию крупномасштабных российских механизированных атак в западной части Донецкой области в конце июля 2024 года с помощью дронов и ограниченной артиллерийской поддержки. Российские военкоры ранее предупреждали об угрозе целенаправленных украинских ударов FPV-дронами по всей линии фронта в Украине.

Последнего транша американской помощи Украине, несомненно, недостаточно, чтобы решить проблему сохраняющегося неравенства в артиллерии между ВСУ и ВС РФ, а асимметричные средства не являются заменой артиллерии и прочим средствам ведения огня.

Но США и широкий альянс западных стран по-прежнему могут решить проблемы Украины, связанные с промедлением в оказании военной помощи.

"DIA также оценивает, что Украина "вероятно" сохраняет возможности продолжать оборонительные операции в Украине, но не способна на крупномасштабное контрнаступление в течение по меньшей мере следующих шести месяцев", — приводят аналитики ISW оценки американской разведки.

Согласно же недавним оценкам ISW, ни у российских, ни у украинских сил нет возможности проводить отдельные решительные операции, которые бы гарантировали победу в войне. Вместо этого обеим сторонам войны нужны множественные успешные операции с ограниченными оперативными целями, которые в совокупности могут достичь стратегических целей.

ISW продолжает оценивать, что украинские силы могли бы проводить небольшие контратаки и локальные контрнаступления для освобождения территории. Такой подход позволит избежать проблем, связанных с крупномасштабным контрнаступлением на фоне задержек с западной военной помощью.

Украинские силы провели несколько локальных контратак на севере Харьковской области и в направлении Кременной в последние месяцы. Это позволяет предположить, что ВСУ уже пытаются оспорить тактическую инициативу на отдельных участках фронта. ВСУ достигли успеха в локальной наступательной операции в Курской области и захвате оперативной инициативы в этом секторе, что отвлекает российские силы из других, менее приоритетных районов фронта в Украине.

Напомним, что у Зеленского объяснили последствия операции в Курской области.

Также сообщалось, что ВСУ удалось снизить темп наступательных операций россиян под Покровском.