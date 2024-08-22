ЗСУ збили темп росіян під Покровськом, тривають бої за два селища: яка обстановка на фронті

Українські військові можуть виграти деякий час, поки йдуть бої за Гродівку та Новогродівку. В районі Птичого спостерігається складніша обстановка, зауважив офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".

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На Покровському напрямку Донецької області тривають бої за Гродівку та Новогродівку. За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", українським бійцям вдалося трішки збити темп російських окупантів. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 22 серпня.

"На Покровському напрямку йдуть бої за Гродівку та Новогродівку. Вдалося трішки збити темп противника, маємо змогу виграти деякий час поки йдуть бої за ці н.п.", — сказав офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".

Він наголосив, що в районі Птичого спостерігається складніша обстановка, ворог хоче захопити Калинове, аби вийти в тил українським підрозділам, які обороняють Карлівку.

"До речі, в самій Карлівці хлопці також добре тримають позиції", — зауважив він.

Що відбувається на Покровському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом 21 серпня Сили оборони відбили 53 штурмових та наступальних дій противника, зокрема, в бік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого.

Тоді як найбільша концентрація атак ворога спостерігалася біля Новогродівки та Михайлівки.

Ситуація на Донбасі

Нагадаємо, 22 серпня офіцер 1-го окремого загону спецпідрозділу "ОМЕГА" НГУ з позивним "Самурай" розповів, що підрозділи ЗС РФ в районі Покровська переважають ЗСУ як в кількості, так і в активності. За його словами, ситуація на цій ділянці фронту контрольована.

Того ж дня військкор Богдан Мірошников розповів про початок боїв за Новогродівку в Донецькій області. Він розповів, що наразі темпи просування противника — на рівні кінця березня західніше Авдіївки, тобто впали.