Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Битва за Донбас

ЗСУ збили темп росіян під Покровськом, тривають бої за два селища: яка обстановка на фронті

Зображення танка
Фото: Генштаб ЗСУ | Ілюстративне фото українського танка

Українські військові можуть виграти деякий час, поки йдуть бої за Гродівку та Новогродівку. В районі Птичого спостерігається складніша обстановка, зауважив офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".

Related video

На Покровському напрямку Донецької області тривають бої за Гродівку та Новогродівку. За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", українським бійцям вдалося трішки збити темп російських окупантів. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 22 серпня.

"На Покровському напрямку йдуть бої за Гродівку та Новогродівку. Вдалося трішки збити темп противника, маємо змогу виграти деякий час поки йдуть бої за ці н.п.", — сказав офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".

Він наголосив, що в районі Птичого спостерігається складніша обстановка, ворог хоче захопити Калинове, аби вийти в тил українським підрозділам, які обороняють Карлівку.

"До речі, в самій Карлівці хлопці також добре тримають позиції", — зауважив він.

Fullscreen

Що відбувається на Покровському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом 21 серпня Сили оборони відбили 53 штурмових та наступальних дій противника, зокрема, в бік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого.

Тоді як найбільша концентрація атак ворога спостерігалася біля Новогродівки та Михайлівки.

Карта бойових дій Fullscreen
Ситуація на Донбасі

Нагадаємо, 22 серпня офіцер 1-го окремого загону спецпідрозділу "ОМЕГА" НГУ з позивним "Самурай" розповів, що підрозділи ЗС РФ в районі Покровська переважають ЗСУ як в кількості, так і в активності. За його словами, ситуація на цій ділянці фронту контрольована.

Того ж дня військкор Богдан Мірошников розповів про початок боїв за Новогродівку в Донецькій області. Він розповів, що наразі темпи просування противника — на рівні кінця березня західніше Авдіївки, тобто впали.