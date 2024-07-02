Україна може легко мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця року, — нардеп (відео)

За словами Романа Костенка, за поточних темпів мобілізації до кінця року укомплектують усі підрозділи. Але план з мобілізації тримається в суворій таємниці.

Related video

Якщо поточні темпи мобілізації не падатимуть, то мобілізаційні плани до кінця року будуть легко виконані, а це щонайменше 200 тисяч новобранців. Про це в коментарі "Київ24" розповів нардеп і секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Важливо

Співробітник ДСНС "торгував" посадами, які дозволяли уникнути мобілізації (фото)

За його словами, плани України щодо мобілізації тримають у суворій таємниці.

Роман Костенко — про мобілізаційні плани

"Мобілізаційні плани — секретні й таємні. Але, скажу загалом, якщо поточні темпи мобілізації не падатимуть, то ми легко ці плани виконаємо. Маються на увазі 200 тисяч, про які вони говорили. І взагалі, якщо в нас мобілізація триватиме так, як зараз, про це і військові говорили, то до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи. До етапу боєготовності. Це високий відсоток, якого, можливо, не було ніколи", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, що на військовозобов'язаних з 16 липня можуть чекати штрафи, заборони та блокування. За словами адвоката, якщо сума штрафу перевищить 160 тис. гривень, він може позбутися майна і рахунків. ТЦК можуть накладати штрафи неодноразово.

Також повідомлялося, що військовий експерт Павло Нарожний повідомив, що на передовій воюють 20-30%, а в більшості бригад не вистачає людей.